Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επισημότητα, το απόγευμα του Σαββάτου 8 Απριλίου 2017, τα εγκαίνια της νέας στέγης του Συλλόγου Περιβολιωτών Ν. Μαγνησίας σε χώρο των πρώην σχολικών εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ Βελεστίνου, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, προκειμένου ο Σύλλογος να στεγάσει τις δραστηριότητες του. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Αρχιερατικός της Περιφέρειας Βελεστίνου πατήρ Αθανάσιος Τράϊκος. Στην πολύ ζεστή αυτή εκδήλωση παρευρέθησαν πλήθος Περιβολιώτών, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Κίτσιος, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης και νυν περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Κοπάνας, ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτριος Λουφόπουλος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου Γεώργιος Παπατόλιας & Χρήστος Κολοκοτρώνης, αντίστοιχα, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ρήγα Φεραίου Σταύρος Χατζής, ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Κουσκουρίδας, ο επίτιμος Πρόεδρος το Συλλόγου Βασίλειος Κουσκουρίδας, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Περιβολίου Γεώργιος Γίτσης, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Παπαδάμ, ο πρώην Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Λαϊτσος, ο πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Στέργιος Τσιλινής, ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών & Ποντίων Βελεστίνου Αθανάσιος Νέμτσας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Βελεστίνου Σταυρούλα Γουλέτσου, ο πρώην Γεν. Γραμματέας του ΑΣ Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου Γεώργιος Παπαδάμ, η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Βελεστίνου Μαρία Μπούρα και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι πολιτιστικών & αθλητικών φορέων της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, την εκδήλωση χαιρέτησαν η Υφυπουργός Οικονομικών κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου και ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, οι οποίοι δεν παρέστησαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στην Αθήνα.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευάγγελος Κουβάτας, πλαισιωμένος από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας.



































Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευάγγελος Κουβάτας ευχαρίστησε, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση τελετής των εγκαινίων και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κ Δημήτριο Στ. Νασίκα, καθώς και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και επιπλέον για την σημαντική συμβολή τους, ώστε να αποκτήσει νέα στέγη ο Σύλλογος. Ακόμα, επεσήμανε ότι παραμένει ενεργό το αίτημα για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης του Συλλόγου, όπως άλλωστε έχει αποφασιστεί από προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μελών. Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του επεσήμανε, ότι: Ως δημοτική αρχή θεωρούμε πως ο Σύλλογος Περιβολιωτών Ν. Μαγνησίας, με τις πλούσιες δραστηριότητες που αναπτύσσει, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στα τοπικά δρώμενα της περιοχής μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορέσαμε να δείξουμε την έμπρακτη υποστήριξή μας για την αξιοπρεπή στέγαση του συλλόγου. Πιστεύουμε στην ομαδική προσπάθεια και την ενισχύουμε. Δεν σταματάμε εδώ, υποσχόμαστε ότι στο μέλλον θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Συλλόγου για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης. Τέλος, όλοι επίσημοι και μη, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την νέα στέγη και ευχήθηκαν στο Σύλλογο να συνεχίσει την πλούσια δραστηριότητά του. Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά εδεσμάτων που ετοίμασαν με πολύ μεράκι οι γυναίκες του διοικητικού συμβουλίου και φίλες του Συλλόγου. Με τιμή Το ΔΣ του Συλλόγου Περιβολιωτών Μαγνησίας

