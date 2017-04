Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Άργος Ορεστικό… Μετάλλια και εξαιρετικές εμφανίσεις για τη Γυμναστική Ένωση Γρεβενών στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων (όμιλος Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων) που διεξήχθη στο Άργος Ορεστικό την Κυριακή 9 Απριλίου. Στο επίσημο ξεκίνημα της εαρινής αγωνιστικής περιόδου οι αθλητές μας έκαναν εντυπωσιακή εκκίνηση και πρωταγωνίστησαν, δίνοντας στο Σύλλογό μας την 8η θέση στη συνολική κατάταξη και τη δεύτερη από τα Σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Φαίδρα Κοιλανίτη εντυπωσίασε και με χρόνο 2’24»79»’ στα 800 μέτρα δεν άφησε κανένα περιθώριο στις αντιπάλους της κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ενώ έπιασε το όριο για τη συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων με μια από τις καλύτερες επιδόσεις. Ο Θανάσης Μηλιώνης πήρε το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία με επίδοση 11,45μ που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Ο Χρήστος-Αλέξανδρος Μπατακόϊας στο μήκος και η ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ Παίδων άγγιξαν το χάλκινο μετάλλιο καταλαμβάνοντας την 4η θέση και έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο Σωματείο. Η Ιωάννα Πέτρου ήταν η μοναδική αθλήτρια που έτρεξε στα 3.000 Κορασίδων και καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές, αγωνιζόμενη μαζί με τους παίδες. Τέλος ο Γιώργος Παπαϊωάννου αγωνιζόμενος για φέτος με τα χρώματα του Πρωτέα Ηγουμενίτσας εντυπωσίασε προσθέτοντας δύο ακόμα μετάλλια στην πλούσια συλλογή του. Συγκεκριμένα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400 Παίδων με επίδοση που είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το ασημένιο μετάλλιο στα 1500μ με χρόνο 4΄10»60»’ που αποτελεί το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα και έδωσε υποσχέσεις για μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Η διοίκηση της Γ.Ε.Γρεβενών νιώθει για μια ακόμα φορά περήφανη για τους αθλητές της και το προπονητικό έργο του δίδυμου των επιτυχιών Παπανίκου-Σταμπουλίδη που φέρνουν συνεχείς διακρίσεις στο Σύλλογό μας. Γυμναστικη Ενωση Γρεβενων



