Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεν μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι στην ΝΟΔΕ Γρεβενών, δεν είναι εύκολα κατανοητό, το πόσο μεγάλη σημασία έχει η λαϊκή συμμετοχή και οι κινητοποιήσεις των πολιτών, εν μέσω διαπραγμάτευσης, ενάντια στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Είναι προφανές πως αυτά που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ως παράλογες απαιτήσεις και το φωνάζει παντού και σε όλους του τόνους, για την ΝΔ είναι απαραίτητες «μεταρρυθμίσεις». Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες να διαδηλώσουν για την εξασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και μ’ αυτό τον τρόπο να της δώσουν παραπάνω διαπραγματευτική ισχύ, την ίδια στιγμή η ΝΔ ανακοινώνει το σχέδιο της για πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ ( των δικτύων μεταφοράς ) και οι Ευρωβουλευτές της να κατακεραυνώνουν την Κομισιόν αμφισβητώντας τα οικονομικά στοιχεία που επιτεύχθηκαν, με τις θυσίες του Ελληνικού λαού. Πως μπορεί να εξηγηθεί ότι ενώ η Κυβέρνηση ζητά την στήριξη των πολιτών, καταφέρνει να έχει την στήριξη των περισσότερων Ευρωπαίων, στο θέμα της επαναφοράς των εργασιακών κεκτημένων της Ευρώπης και στη χώρα μας, η ΝΔ να κατηγορεί την Κυβέρνηση και όχι το ΔΝΤ για την καθυστέρηση της αξιολόγησης, ενώ ταυτόχρονα η κ. Ξαφά να δηλώνει ότι απαιτείται περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που οι κυβερνήσεις τις ΝΔ, αντί να διαπραγματεύονται μαζί με το λαό για την άμβλυνση των συνεπειών των μνημονίων και με όπλα τον κοινωνικό αυτοματισμό και τα πρόθυμα ΜΜΕ, έπαιρναν τα μέτρα που απαιτούσαν οι δανειστές χωρίς ουσιαστικά καμία διαπραγμάτευση αλλά ίσως και με ευχαρίστηση . Και αυτό γιατί η Ν.Δ είναι ιδεολογικά ταυτισμένη με τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προσπαθούν οι δανειστές να επιβάλουν και στην πατρίδα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έκανε πάντα, μαζί με το λαό, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια, διεκδικώντας την αλλαγή των προγραμμάτων λιτότητας μέχρι την τελική έξοδο από το καθεστώς επιτροπείας. Μοναδική έγνοια μας είναι ή έξοδος απ’ την κρίση με την κοινωνία όρθια και η προάσπιση των συμφερόντων των πολλών, απέναντι σ’ αυτούς που προσπαθούν να «πιάσουν στασίδι» για την επόμενη μέρα Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

