Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η ΝΟΔΕ ΝΔ Γρεβενών, σχετικά και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ

στο Star-fm.gr, θα ήθελε να υπενθυμίσει συνοπτικά στους συμπολίτες μας ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι αυτή που σπρώχνει τη Δ.Ε.Η. στο «μπλακ – άουτ».

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σπρώχνει τη Δ.Ε.Η. στην απαξίωση και στην κατάρρευση. Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης απαγορεύει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή. Ο πρώην αρμόδιος κ. Σκουρλέτης μιλά για «στημένο διαγωνισμό» και «βαποράκια συμφερόντων». Ας καταλάβουν ότι, θέλουν – δεν θέλουν, θα δώλά και στη Δικαιοσύνη. Ελπίζουμε πραγματικά να συνέλθουν το ταχύτερο, πριν σύρουν τη Δ.Ε.Η. στη χρεοκοπία και τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια. Ας σταματήσουν πια τα κροκοδείλια δάκρυα, όλων αυτών που τα χύνουν ανερυθρίαστα για να κρατήσουν τα «σφιχτοπιασμένα στασίδια της εξουσίας»! ΝΟΔΕ ΝΔ Γρεβενών

This entry was posted on Τετάρτη, Απρίλιος 12th, 2017 at 22:51 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.