Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

«Χρυσό» στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης μισθωτών πήρε το 2016 η Ελλάδα μεταξύ των 35 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, αυξάνοντας τη μέση φορολογία (άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές) περισσότερο από 1%. Εκθεση του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύτηκε σήμερα, καταγράφει το 2016 αύξηση στη συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα – από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών κατά 1,06 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη.



Στις χώρες του ΟΟΣΑ σημειώθηκε κατά μέσο όρο μία οριακή μείωση 0,07 της ποσοστιαίας μονάδας στο 36% ενώ η Ελλάδα, όπως φαίνεται και στον πίνακα που παρατίθεται, είναι η μόνη χώρα μεταξύ των 35 που έχει επιβάρυνση σε ποσοστό που ξεπερνά το 1%. Τους υψηλότερους συντελεστές συνολικής φορολογίας σε αυτή την κατηγορία είχαν πέρυσι το Βέλγιο (54%), η Γερμανία (49,4%), η Ουγγαρία (48,2%) και η Γαλλία (48,1%), ενώ τους χαμηλότερους είχαν η Χιλή (7%), η Νέα Ζηλανδία (17,9%) και το Μεξικό (20,1%). Η συνολική φορολογία (εισφορές και φόρος) σε άγαμους μισθωτούς διαμορφώνεται ως εξής: Βέλγιο στο 54%

Γερμανία στο 49%

Ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία στο 48%

Αυστρία στο 47%

Φινλανδία στο 44%

Τσεχία, Σουηδία, Σλοβενία και Λετονία στο 43%

Σλοβακία και Πορτογαλία στο 41%

Ελλάδα στο 40,2%

Ισπανία, Εστονία στο 39%

Λουξεμβούργο, Τουρκία στο 38%

Κάτω Χώρες στο 37%

Δανία, Νορβηγία και Πολωνία στο 36%

Ισλανδία στο 34%

Ιαπωνία και ΗΠΑ στο 32%

Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο στο 31%

Αυστραλία στο 29%

Ιρλανδία στο 27%

Κορέα, Ισραήλ, Ελβετία στο 22%

Μεξικό στο 20%

Νέα Ζηλανδία στο 18%

Χιλή στο 7% Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργαζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 7,7%. Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, όπου ο ένας μόνο γονιός εργάζεται και έχει μέσο εισόδημα, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε 0,73 της ποσοστιαίας μονάδας το 2016 και διαμορφώθηκε στο 38,3% του κόστους εργασίας για τον εργοδότη. Στον ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση των αντίστοιχων οικογενειών μειώθηκε οριακά (0,08 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 26,6%.



Υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία είχαν η Γαλλία (40%), η Φινλανδία (39,2%), η Ιταλία (38,6%) και το Βέλγιο (38,6%). Τους χαμηλότερους συντελεστές είχαν η Νέα Ζηλανδία (6,2%), η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η Ελβετία (9,1%). Η επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές των ιδίων (σ.σ.: όχι και των εργοδοτών) διαμορφώθηκε πέρυσι στο 25,4% των ακαθάριστων μισθωτών αποδοχών τους και ήταν οριακά χαμηλότερη από τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (25,5%). iefimerida loading…

