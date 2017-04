Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το κείμενο των 13 βουλευτών και στελεχών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ να μην κατατέθηκε για ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Κυριακής, ωστόσο τα προβλήματα και οι αντιδράσεις για την επικείμενη συμφωνία συνεχίζονται. Ο ιστότοπος commonality.gr που απηχεί τις απόψεις των «53», δημοσιεύει το κείμενο των 13 μελών στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σχετική πρωτοβουλία – την οποία άλλωστε συνυπέγραψαν ο Νίκος Φίλης και μέλη των «53» όπως ο Θοδωρής Δρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου κ.α. Μάλιστα το commonality.gr σε εισαγωγικό του κείμενο, υπογραμμίζει πως είναι απολύτως διακριτό το κείμενο σε σχέση με αυτό της πολιτικής απόφασης που τελικά υπερψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, 11 «όχι» και 12 λευκά. Και όχι μόνο αυτό αλλά ο συντάκτης του άρθρου στο commonality.gr σχολιάζει πως τις επόμενες ημέρες οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουν διεξοδικά τόσο την απόφαση της ΚΕ, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, όσο και το κείμενο των 13 μελών, που «αναμφίβολα εκφράζει ένα ευρύ φάσμα της ΚΕ και συνολικά του κόμματος».



Είναι προφανές, ότι η ομάδα των 53 που αποτελεί την πιο υπολογίσιμη εσωκομματική δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει θέση για τη συμφωνία «αγκαλιάζοντας» ουσιαστικά το κείμενο με το οποίο οι «13» αμφισβητούν τόσο τη συμφωνία όσο και την λήψη αποφάσεων από μια κλειστή ηγετική ομάδα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δείτε το σχετικό εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας των «53»: «Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να απαντήσει σε ένα πολύ σκληρό δίλημμα που αφορούσε την κυοφορούμενη συμφωνία με τους δανειστές. Ωστόσο, τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση είχαν εύρος και δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στα της διαπραγμάτευσης. Αυτό επιχείρησε το κείμενο των 13 μελών που κατατέθηκε στη συνεδρίαση για προβληματισμό και κρίση. Το κείμενο, απολύτως διακριτό σε σχέση με αυτό της πολιτικής απόφασης της ΚΕ, με στοιχεία κριτικής και αυτοκριτικής για τη συνολική πορεία του κόμματος και της κυβέρνησης, δεν αποφεύγει να δώσει απαντήσεις στο κρίσιμο ζήτημα της “συμφωνίας”, αλλά ταυτόχρονα επεκτείνεται και σε άλλα, που αφορούν τη λειτουργία, τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, τις ολιγωρίες και τα λάθη που έχουν γίνει. Επιχειρεί, επίσης, μιλώντας για την ανάγκη μιας συνολικής αριστερής στροφής, να περιγράψει ένα σχέδιο, που θα επανασυνδέει τον ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία των πολλών και τα ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα. Ασφαλώς, ο καθένας μπορεί να κρίνει, να αξιολογήσει και να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο, όμως στα περισσότερα σημεία του έχει σαφήνεια, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι. Οι αυθαίρετες, λοιπόν, ερμηνείες περί εκλογών, για παράδειγμα, δεν προκύπτουν και εκθέτουν ορισμένους συντάκτες δημοσιογραφικών μέσων, που έσπευσαν με κατηγορηματικό τρόπο και με βαρύγδουπους τίτλους να αναφέρουν ότι οι 53 και άλλοι απαιτούν εκλογές. Τις επόμενες ημέρες οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουν διεξοδικά τόσο την απόφαση της ΚΕ, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, όσο και το κείμενο των 13 μελών, που αναμφίβολα εκφράζει ένα ευρύ φάσμα της ΚΕ και συνολικά του κόμματος».



Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου που παραδέχτηκε σε συνέντευξη του πως τα μέτρα τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, θα απομακρύνουν αναπόφευκτα την εκλογική και κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. «Τα μέτρα φυσικά, είναι μέτρα που απομακρύνουν την εκλογική και κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κούλογλου. Τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή Να θυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή, υπερψηφίστηκε με ισχυρές ενστάσεις από τη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η συμφωνία της κυβέρνησης στο Eurogroup της Μάλτας. Στην ψηφοφορία σημειώθηκαν 11 «όχι» και 12 «λευκά». Οι ψήφοι αυτές προέρχονται από μέλη της της κίνησης των 53 και τον Νίκο Φίλη οι οποίοι νωρίτερα κατέθεσαν κείμενο όπου καταγράφουν διαφωνίες και ενστάσεις, τόσο ως προς την εφαρμογή των αντίμετρων όσο και ως προς συγκεκριμένους υπουργούς. Το κείμενο αυτό τελικώς δεν κατετέθη προς ψηφοφορία από τα 11 στελέχη. Οπως εξηγούσαν οι ίδιοι, δεν θέλησαν να έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα, ζήτησαν ωστόσο να καταγραφεί στα πρακτικά. Διαβάστε το κείμενο των 13 μελών της Κεντρικής Επιτροπής σε μορφή PDF iefimerida loading…

