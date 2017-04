Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η νέα εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη είναι μία δυναμική και ήπιων τόνων παρουσία στο εισαγγελικό σώμα, που έχει στο ενεργητικό της τον χειρισμό σημαντικών υποθέσεων.



Η κ. Τουλουπάκη είχε εισαχθεί τέταρτη στη Σχολή Δικαστών το 1998 και από το 1999 ασκούσε καθήκοντα εισαγγελικού παρέδρου στην Αθήνα. Το 2008 έγινε εισαγγελέας Πρωτοδικών, ενώ από τον περασμένο Φεβρουάριο προήχθη σε αντεισαγγελέα Εφετών. Η εισαγγελική λειτουργός ανήκει στη νέα γενιά Δικαστών και Εισαγγελέων που έχουν εξαιρετική νομική κατάρτιση, μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά και δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι επελέγη στη θέση της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς με συντριπτική πλειοψηφία, δέκα προς μία, από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Το όνομά της έγινε ευρύτερα γνωστό, καθώς μετέχει στο κλιμάκιο των εισαγγελέων που τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με το οικονομικό έγκλημα και υποθέσεις φοροδιαφυγής. Πριν από δύο χρόνια μετείχε στην αποστολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στο Παρίσι που, με επικεφαλής τον προϊστάμενό της Ηλία Ζαγοραίο, έλαβαν κατάθεση από τον Ερβέ Φαλτσιανί, το πρώην στέλεχος της HSBC, στον οποίο οφείλεται η δημιουργία της λεγόμενης «λίστας Λαγκάρντ», ενώ μόλις πριν από μερικές ημέρες βρισκόταν με ομάδα εισαγγελέων στη Χάγη, σε διοργάνωση της Eurojust για τη μεγάλη υπόθεση των αποκαλούμενων Panama Papers. Πριν από ένα χρόνο, σε ανάλογη συνάντηση στη Χάγη με αντικείμενο το «σκάνδαλο Volkswagen», ήταν η κ. Τουλουπάκη, με τον συνάδελφο της Χρήστο Ντζούρα, που αντιτάχθηκαν στους Γερμανούς εισαγγελείς, όταν επιχείρησαν να εξασφαλίσουν «ακαταδίωκτο» στα στελέχη της αυτοκινητοβιομαχανίας, εκτός Γερμανίας. Η δυναμική Κρητικιά εισαγγελέας είχε απαντήσει ότι «στο παρελθόν είχαμε πολύ κακή εμπειρία από την υπόθεση της Siemens, όπου τα κακουργήματα μετατράπηκαν σε πλημμελήματα» βρίσκοντας συμπαράσταση, στη θέση που εξέφρασε ρητά, πολλούς συναδέλφους τους, με πρώτη την πολυπληθή αμερικανική αντιπροσωπεία.



Η κ. Τουλουπάκη έχει διατελέσει εισαγγελέας κατά του ρατσισμού με σημαντικό έργο, για το οποίο έχει λάβει εύσημα από τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Ως εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει χειριστεί μεγάλες υποθέσεις, όπως τις έρευνες για την AGB, που είχε καταλήξει σε απαγγελία κατηγοριών, για την Αττική οδό και άλλες. Η εισαγγελέας μαζί με τον συνάδελφο της, νυν επικεφαλής των οικονομικών Εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν διαβιβάσει το 2004 στη Βουλή τη δικογραφία για τα εξοπλιστικά προγράμματα, προκειμένου να εντοπιστούν ευθύνες του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Απρίλιος 12th, 2017 at 19:46 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.