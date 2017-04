Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μία νέα εφαρμογή της ΕΡΤ στις LG webOS πλατφόρμες (LG WebOS 3.0 και WebOS 3.5), που διαθέτουν οι προηγμένες Smart τηλεοράσεις της LG, είναι πλέον διαθέσιμη. Η νέα εφαρμογή της ΕΡΤ έρχεται να συμπληρώσει την παρουσία της Δημόσιας Τηλεόρασης, στις νέες «έξυπνες» πολυμεσικές πλατφόρμες και να διαθέσει άμεσα το ραδιοτηλεοπτικό της υλικό, ενώ παράλληλα προσφέρει πρόσβαση σε υλικό από διάφορες κατηγορίες, σε πραγματικό χρόνο ή αρχεία, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ανάμεσα στις κατηγορίες βίντεο που προσφέρει η εφαρμογή είναι αθλητικά, πολιτισμός, δελτία ειδήσεων, ενημέρωση, ΑΜΕΑ περιεχόμενο, παιδικές σειρές, ξένες σειρές κ.ά. Στο βασικό μενού υπάρχει το μενού Τηλεόραση, όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τα τέσσερα κανάλια της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και ERΤWorld) σε πραγματικό χρόνο (Live streaming) και ένα πέμπτο κανάλι το Ertplay, το οποίο θα παρέχει δικό του περιεχόμενο ποικίλης ύλης. Στο μενού Ραδιόφωνο, στο οποίο φιλοξενούνται και τα 27 ραδιόφωνα της ΕΡΤ από όλη την Ελλάδα, ο χρήστης μπορεί να ακούσει σε πραγματικό χρόνο όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επίσης, από το μενού της εφαρμογής μπορεί να έχει πρόσβαση στο Αρχείο, στο οποίο φιλοξενούνται τα αρχειακά αφιερώματα της ΕΡΤ, καθώς και στο πρόγραμμα όλων των τηλεοπτικών καναλιών. Όλα τα μενού διατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα με ξεχωριστό κουμπί, ενώ σε όλα εμφανίζεται συνεχής ενημέρωση με ειδήσεις στο κάτω μέρος της οθόνης σε crawl από το site της ΕΡΤ. Οι υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν σε όλους, χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.

