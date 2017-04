Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Στη δέσμευση της δημοτικής ενημερότητας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης έχει προχωρήσει ήδη ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς όπως φαίνεται, η η Αρχιεπισκοπή συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλοοφειλετών του.



Με τα χρέη να ανέρχονται στις 700.000 ευρώ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του cretalive, ο Δήμος σύντομα αναμένεται να δεσμεύσει και το ΑΦΜ της Αρχιεπισκοπής. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Γιώργος Καραντινός, εξήγησε ότι ο δήμος δεν έχει προβεί ακόμα σε αυτή την κίνηση, ωστόσο βάσει νόμου υποχρεούται να προχωρήσει τη διαδικασία δέσμευσης, καθώς υπάρχουν χρέη που ξεπερνούν τα 700.000 ευρώ για πολεοδομικά θέματα, μεταξύ των οποίων πληρωμή από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής των χρημάτων, που απαιτούνται στο πλαίσιο της εισφοράς γης που καλείται να δώσει για τα δικά της ακίνητα. Ωστόσο, γίνεται μία προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να εξαιρεθεί με τροπολογία στη βουλή, από την καταβολή χρημάτων καθώς δεν υπάρχει άλλη λύση. cretalive loading…

