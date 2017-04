Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Δύο καθηγητές πανεπιστημίου και τρεις συνεργάτες τους διώκονται στην Ισπανία επειδή πουλούσαν ένα υποτιθέμενο «θαυματουργό» αντικαρκινικό φάρμακο έναντι ποσού που ξεπερνούσε τα 600.000 ευρώ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την αστυνομία. «Υπάρχουν περισσότερες από 10 καταγγελίες θυμάτων που αγόρασαν αυτήν την ουσία», ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Μόνο σε μία περίπτωση, ένα από τα θύματα έδωσε τουλάχιστον 25.600 ευρώ για τη «θεραπεία» της κόρης του.



Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν στις 6 Απριλίου. Τους ασκήθηκε δίωξη για απάτη και όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πάλμα δε Μαγιόρκα. Πρόκειται για δύο καθηγητές του δημόσιου πανεπιστημίου των Βαλεαρίδων Νήσων (UIB), μια υπάλληλο του διαχειριστικού τμήματος και δύο μέλη του ερευνητικού τμήματος ενός ιδρύματος. Οι καθηγητές φρόντιζαν να διαφημίζουν το «θαυματουργό αντικαρκινικό φάρμακο, ιδίως στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Η ουσία αυτή όμως δεν είχε «καμία θεραπευτική αξία», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Ένα διαφημιστικό βίντεο που αφορά τη «θεραπεία εγκεφαλικών όγκων» παραμένει ακόμη στον ιστότοπο της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2006. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας αυτής παρουσιάζει ένα φιαλίδιο και εξηγεί ότι η θεραπεία «μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη» για ορισμένους ασθενείς που πάσχουν από ορισμένα είδη καρκίνων και δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη θεραπεία τους. Το προϊόν, το οποίο δεν έχει εγκριθεί ως φαρμακευτικό, πωλείτο στους ασθενείς μέσω ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος. Οι οικογένειες πλήρωναν κάνοντας «δωρεές» στο ίδρυμα αυτό για τις έρευνές του.



Υπάρχουν υποψίες ότι οι ίδιοι ερευνητές προσπάθησαν να πουλήσουν ένα άλλο «φάρμακο» για τη θεραπεία του Αλτζχάιμερ. «Ανησυχούμε πάρα πολύ για όλα αυτά», είπε ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου, Χάουμε Καρότ, ανακοινώνοντας ότι το UIB θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη. Τον Απρίλιο του 2016 το πανεπιστήμιο έλαβε μια έγγραφη καταγγελία και ενημέρωσε για το θέμα τις εισαγγελικές αρχές. Η ταυτότητα των δύο πανεπιστημιακών δεν αποκαλύφθηκε. iefimerida loading…

