Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Γνωρίζεις πολύ καλά ότι τις ημέρες των εορτών θα καταναλώσεις αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, θα ενδώσεις σε γλυκούς πειρασμούς, ίσως και στο αλκοόλ και ότι όλα αυτά θα μεταφραστούν αργότερα σε κιλά, που θα σου δείχνει επίμονα ο δείκτης της ζυγαριάς. Το χειρότερο όλων, πως αυτά τα περιττά κιλά δεν είναι απλά υγρά που μαζεύτηκαν στο σώμα σου, αλλά και λίπος που συσσωρεύεται σε ορισμένα σημεία και για να το χάσεις απαιτείται υπομονή, καθημερινή προσπάθεια και επιμονή.



Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να σε απογοητεύει, γιατί μπορείς να το αντιμετωπίσεις και μάλιστα όχι μόνο με την υγιεινή διατροφή, αλλά αυξάνοντας τις καύσεις. Διάβασε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις ασκήσεις γυμναστικής που προτιμούσες έως τώρα. Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση Πρόκειται για μικρής συνήθως διάρκειας προπόνηση, μια μορφή καρδιαγγειακής άσκησης, που υπόσχεται να αυξήσει το μεταβολισμό σου, για άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα μέσα από το να φτάσεις στο ανώτατο όριο των καρδιακών σου παλμών. Παρόλα αυτά οι ειδικοί εξηγούν, πως η συγκεκριμένη προπόνηση αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό για τις επόμενες 24 ώρες λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης οξυγόνου μετά την άσκηση. Ετσι, το γυμναστήριο Third Space στο Λονδίνο δημιούργησε ένα καλύτερο πρόγραμμα γυμναστικής που ονομάζεται «afterburner» και αποτελείται από «σκληρές» ασκήσεις, όπως τα battle ropes ( ασκήσεις με σχοινιά) και σπριντ που απαιτούν τεράστια ενέργεια. Το πρόγραμμα απαιτεί έναν εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, με ελάχιστες περιόδους χαλάρωσης. Το σώμα γίνεται μηχανή καύσης λίπους έως και 48 ώρες μετά. Αερόβια άσκηση μέτριας έντασης Αποτελείται από σταθερής μέσης ή χαμηλής έντασης ασκήσεις, όπως το τζόκινγκ, η ποδηλασία ή η κολύμβηση. Θα πρέπει να ασκείσαι για τουλάχιστον 30 λεπτά και η θεωρία λέει ότι το σώμα παύει να χρησιμοποιεί γλυκογόνο και μεταβαίνει σε άλλη πηγή ενέργειας, το λίπος. Αν θέλεις να βελτιώσεις τα αποτελέσματα αυτής της προπόνησης, οι ειδικοί προτείνουν να εκτελείς τις ασκήσεις με άδειο στομάχι, όμως θα πρέπει να εφοδιάσεις ξανά τον οργανισμό σου μετά από αυτές με ένα ισορροπημένο γεύμα υδατανθράκων, πρωτεϊνών και καλών λιπαρών. Προπόνηση με βάρη Οι αερόβιες ασκήσεις υψηλής ή μέτριας έντασης δεν είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα της απώλειας του σωματικού λίπους. Πολύ σπουδαίος είναι και ο ρόλος της προπόνησης με βάρη, η οποία αυξάνει την καύση των θερμίδων σε κατάσταση ηρεμίας για πολλές ώρες μετά από αυτήν. Οσο περισσότερη μυϊκή μάζα χτίζει το σώμα με τις αντιστάσεις, τόσο περισσότερες θερμίδες θα κάψεις μέσα στη μέρα, γιατί ο μεταβολισμός «ξυπνάει».



Αν το λίπος είναι ο στόχος σου, τότε μπορείς να ακολουθήσεις το παρακάτω πλάνο γυμναστικής ανά εβδομάδα: Δευτέρα: Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση Τρίτη: Προπόνηση με βάρη Τετάρτη: Ρεπό Πέμπτη: Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση Παρασκευή: Προπόνηση με βάρη Σάββατο: Ρεπό Κυριακή: Αερόβια άσκηση μέτριας έντασης bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Απρίλιος 12th, 2017 at 12:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.