Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η Μαλίσα Σέρτζεντ Λιούις δεν περίμενε ότι την περασμένη εβδομάδα θα έσωζε μια ζωή από το δρόμο, κατά τη διαδρομή προς τη δουλειά της, στο Κεντάκι.



Είχε ξυπνήσει αργά και βιαζόταν να φτάσει στην ώρα της. Αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή, να «κόψει» δρόμο για να γλυτώσει τα φανάρια και την κίνηση. Καθώς κινούνταν με το αυτοκίνητο της και πάντοτε βιαστική, η Λιούις έμεινε άφωνη όταν είδε μπροστά στα μάτια της μια κλειστή, μαύρη σακούλα σκουπιδιών, στη μέση του δρόμου, η οποία έμοιαζε να κινείται. Αρχικά, δυσκολεύτηκε να το πιστέψει και θεώρησε ότι μάλλον ήταν ιδέα της. Προσέγγισε όμως περισσότερο τη σακούλα και διαπίστωσε ότι πράγματι αυτό συνέβαινε. Κατάλαβε αμέσως, ότι μέσα στη σακούλα υπήρχε κάτι ζωντανό, κάτι που ανέπνεε και κινούνταν, στην προσπάθεια του να βγει από εκεί μέσα και να σωθεί και έτσι αποφάσισε να το βοηθήσει. Η σακούλα ήταν σφιχτά δεμένη με κόμπο. Αναγκάστηκε να κάνει μια τρύπα και να κοιτάξει μέσα για να δει τι ήταν αυτό το πλάσμα, που πάλευε με τη ζωή. «Ηταν ένα κουτάβι. Και είμαι βέβαιη πως χάρηκε πολύ όταν με είδε. Οταν το φως μπήκε μέσα στη σακούλα, άρχισε να κουνάει την ουρά του. Κατάλαβε ότι είναι καλά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», περιγράφει η Λιούις στο site The Dodo.



Το κουτάβι φορούσε ένα λουρί, αλλά δεν έφερε ταυτότητα, ώστε να μπορέσει να βρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ετσι το πήρε μαζί της στο σχολείο κι ας άργησε να φτάσει εκεί! Αργότερα, φρόντισε για την υγεία του κάνοντας μια επίσκεψη μαζί του στον κτηνίατρο. Το αξιολάτρευτο τετράποδο φαίνεται πια ευτυχισμένο. «Ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο; Οποιος κι αν ήταν αυτός είχε πολύ πολύ κακούς σκοπούς», λέει η Λιούις οργισμένη. Ο όμορφος σκυλάκος ακούει τώρα στο όνομα «Χέφτι» και είναι μέλος της οικογένειας της γυναίκας που του έσωσε τη ζωή, όχι για μια μόνο ημέρα, αλλά για πάντα! bovary loading…

