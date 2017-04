Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

H Mελάνια Τραμπ έφερε στον κόσμο τον γιο της, Μπάρον, στις 20 Μαρτίου του 2006. Προστατευτική, υποστηρικτική, τρυφερή, αφοσιωμένη στο ρόλο της ως μητέρα. Κατά καιρούς έχει μιλήσει δημόσια για τον τρόπο που τον μεγαλώνει και μέσα από τα λόγια της μπορεί να αποκρυπτογραφηθούν τα «θέλω» και τα «πιστεύω» της για την ανατροφή που θέλει να έχει ο γιος της.



10 πράγματα για εκείνη που ίσως να μην γνωρίζετε… 1) Η φροντίδα του μικρού Μπάρον είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της Μελάνια: «Ο Ντόναλντ μπορεί να μην άλλαξε ποτέ πάνες αλλά δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι σημαντικό για μένα. Το σημαντικό είναι να ξέρεις ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου και τα όριά του. Εχουμε ξεχωρίσει τους ρόλους μας». Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν του επέτρεπαν να διαθέτει πολύ χρόνο για τον μικρό Μπάρον. Ετσι η φροντίδα του ήταν αποκλειστικά ευθύνη της Μελάνια. 2) Η Μελάνια πάγωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μέχρι να πάει σχολείο ο Μπάρον: Η Μελάνια άφησε στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις όταν γέννησε το γιο της. Της «πάγωσε» μέχρι ο Μπάρον να ξεκινήσει το σχολείο. «Η πρώτη μου δουλειά είναι να είμαι μητέρα. Η πιο σημαντική δουλειά. Οταν ο γιος μου είναι στο σχολείο, κάνω τα meetings που πρέπει και ασχολούμαι με τα σχέδια των κοσμημάτων της εταιρίας μου» εχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της. «Είμαι μια μαμά πλήρους απασχόλησης». 3) H Mελάνια πιστεύει ότι το παιδί δεν πρέπει να ζει με ένα «υπερπροστατευτικό κάλυμμα». Θα πρέπει (και) να απογοητεύεται: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δίνεις «χώρο» στο παιδί να κάνει λάθη. Μόνο έτσι θα μάθει. Τα λάθη χτίζουν τα φτερά του στη ζωή και μπορεί να σταθεί στα πόδια του» σημειώνει η Μελάνια και προσθέτει «Το παιδί θα πρέπει να μάθει να «πέφτει». Οταν το κάνει, θα μάθει να σηκώνεται μόνο του όταν δεν θα είσαι κάπου εκεί εσύ». 4) Ο μικρός Μπάρον είναι τρίγλωσσος: Το 2009, η Μελάνια δήλωσε ότι ο γιος της ήξερε να μιλάει αγγλικά, γαλλικά και σλοβένικα.



5) H Mελάνια θέλει να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα του γιου της: «Η φαντασία του θέλω να διευρύνεται, είναι σημαντικό. Ζωγραφίζει τους τοίχους στο playroom του, το κάνουμε και μαζί. Μια μέρα έπαιζε τον φούρναρη και έγραψε στον τοίχο «Ο φούρνος του Μπάρον» με μαρκαδόρους. Είναι πολύ δημιουργικός. Αν λες σε ένα παιδί συνέχεια «Οχι, όχι, όχι, χάνεται η δημιουργικότητά του». 6) Είναι ικανοποιημένη που έχει μόνο ένα παιδί: Οταν ρωτήθηκε αν θα κάνει άλλα παιδιά, η Μελάνια απάντησε: «Ποτέ μη λες ποτέ. Αλλά η καθημερινότητά μου έχει απαιτητικούς ρυθμούς. Είμαστε ευτυχισμένοι και τα χέρια μου είναι γεμάτα με τα δύο μου αγόρια. Το μεγάλο αγόρι και το μικρό αγόρι». 7) Κάνουν μαζί χειροτεχνίες και κατασκευές: Ο μικρός Μπαρόν αγαπά τις χειροτεχνίες και μαζί με τη μητέρα του κατασκευάζει «ολόκληρες πολιτείες» στο πάτωμα. 8) Bάζει κρέμα με χαβιάρι στον Μπάρον κάθε βράδυ μετά το μπάνιο του: Το 2013 είχε συζητηθεί έντονα η δήλωση της Μελάνια ότι βάζει κρέμα με χαβιάρι -από τη δική της σειρά καλλυντικών- στο γιο της κάθε βράδυ. «Μυρίζει φρεσκάδα και του αρέσει». 9) Ο Μπάρον έχει τον δικό του όροφο στον «Πύργο» του Τραμπ 10) Η εκπαίδευση του Μπάρον κοστίζει ετησίως 46.690 δολάρια.



11) Η Μελάνια είναι καλή ακροάτρια: «Θεωρώ ότι σημαντικό προσόν ενός γονέα είναι να είναι καλός ακροατής» έχει δηλώσει η Μελάνια το 2015. «Μου αρέσει να τον ακούω να μου λέει για αυτά που τον προβληματίζουν και τον ενθουσιάζουν. Μπορώ να τον συμβουλεύσω και τον υποστηρίξω. Δεν τον επηρεάζω με τις δικές μου σκέψεις. Θέλω να αναπτύξει τη δική του προσωπικότητά».

