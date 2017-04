Απρίλιος 12th, 2017 by Σταματίνα

Θύελλα ενθουσιασμού δημιούργησε στην ΑΕΚ η υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της τροπολογίας που αποτελεί το πλέον καθοριστικό βήμα για την έκδοση της άδειας για την ανέγερση του νέου γηπέδου.



«Σύσσωμος σχεδόν ο πολιτικός κόσμος της χώρας αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος της ΑΕΚ και δικαίωσε τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για το μεγάλο όνειρου του κόσμου της ομάδας μας» έλεγαν στην ΑΕΚ, που από εδώ και στο εξής δρομολογεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι να μπουν τα θεμέλια για την «Αγιά Σοφιά». Επίσης, οι «κιτρινόμαυροι» ερμυνεύουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την καθολική (πλην ΚΚΕ) υπερψήφιση ως «… απάντηση σε όλους για όλα», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Newsroom ΔΟΛ loading…

