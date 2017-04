Απρίλιος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Τα 3 εκατομμύρια ευρώ που εισέρχονται περίπου κάθε χρόνο στο νομό από την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία για το 2017 δυστυχώς έκαναν περίπατο»

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014- 2020) ως Συνεταιρισμός εκφράσαμε έντονα την ανησυχία μας για τη μη ένταξη των παραγώγων στο αντίστοιχο μέτρο. Επίσης να σημειωθεί ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2848/145689 στις 30-12-2016 (ΚΥΑ) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι προτεραιότητα έχουν οι περιοχές NATURA (30 μόρια) και δεύτερον οι περιοχές υψηλής φυσικής αξίας (10 μόρια).

Ενημερώσαμε αναλυτικά ότι ο αριθμός των αιτήσεων των παραγωγών σε όλη την επικράτεια για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία » έχει φτάσει στις 60.000 περίπου και ολοκληρώθηκε την Δεύτερα 13-03-2017. Αξίζει να αναφερθεί ότι η προθεσμία των ανωτέρω αιτήσεων παρατάθηκε δύο φορές πέραν τις 28-02-2017 για αδιευκρίνιστους κατ΄εμάς λόγους καθώς είχε καλυφτεί ο προϋπολογισμός. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για τα υπομέτρα 11.1 και 11.2 είναι 100 εκατ. € και 343 εκατ € αντίστοιχα, ενώ για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις τα κονδύλια θα πρέπει να κυμανθούν περίπου στο 1,5 δις ευρώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα φυσικό επακόλουθο είναι να ενεργοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής όπως προαναφέρθηκαν και συγκεκριμένα πρώτον οι περιοχές NATURA και δεύτερον οι περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Τα κριτήρια αυτά ευνοούν συγκεκριμένες περιοχές (Θεσσαλία και Ήπειρος) ενώ αφήνουν έξω τους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους του Νομού Γρεβενών αλλά και της Δυτ. Μακεδονίας γενικότερα. Να θυμίσουμε σε όλους την βαθιά παράδοση της περιοχής στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αλλά και τις σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Στα πλαίσια αυτά ζητήθηκε από τους αρμόδιους να επιμεριστεί ο προϋπολογισμός του έργου σε κάθε περιφέρεια χωριστά όπως ισχύει και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών για να αμβλυνθούν οι αδικίες, ενώ φυσικά θα έπρεπε να προβλεφθεί γεωργοί που συμμετέχουν σε αλλά αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (πχ νιτρορύπανση) να μην μπορούν να ενταχθούν στην βιολογική γεωργία. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 162/14-03-2017 που έχει σταλεί από το Συνεταιρισμό στο Περιφερειάρχη κ Καρυπίδη, με κοινοποίηση στον Βουλευτή Γρεβενών, Αντ/ρχη Γρεβενών, Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τους Δημάρχους Γρεβενών και Δεσκάτης καθώς και όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου. Στις 15-03-2017 το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με παρέμβαση του προέδρου κ. Παυλίδη και έγινε αντίστοιχο ψήφισμα. Δυστυχώς όμως μετά από όλα αυτά στην υπάρχουσα προκήρυξη του μέτρου το 97% των αιτούντων παραγώγων του νομού παραμένει εκτός προγράμματος. Ο Υπουργός πέρασε από τα Γρεβενά με την σημαία του προγράμματος τον Ιανουάριο και συνέχισε κατά την επίσκεψη του κ. Χογκαν να διαφημίζεται από τα βιολογικά της επιχείρησης του κ. Κουρέλλα. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα προγραμματισμό και σχεδιασμό απεντάχθηκε ένας ολόκληρος νομός. Μετέωροι οι παραγωγοί στο τι θα σπείρουν την Άνοιξη , ενώ οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα καλούνται να επιβαρυνθούν το κόστος πιστοποίησης για ακόμη μια χρονιά. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ή δήθεν επαναπροκήρυξη του μέτρου δεν αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα και το μόνο σίγουρο είναι ότι η χρονιά του 2017

χάθηκε οριστικά . Τα 3 εκατομμύρια ευρώ που εισέρχονται περίπου κάθε χρόνο στο νομό από την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία για το 2017 δυστυχώς έκαναν περίπατο. Τέλος θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αρμόδιους που ασχολούνται με την έντονη παραφιλολογία ότι ένα δεδομένο υπάρχει, η μη πληρωμή της βιολογικής Γεωργίας του 2014 όταν σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια έχει πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διαδικασίες. ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

