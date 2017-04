Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο Στέλιος Χανταμπάκης έχει συγκεντρώσει αρκετά πυρά για την συμπεριφορά του στο Survivor, ενώ θέση πήρε για το ζήτημα και σύζυγος του Ολγα Πηλιάκη.



Μάλιστα, το ριάλιτι επιβίωσης στάθηκε αφορμή για να αποκαλυφθεί το όνομα που θα πάρει η κορούλα του ζευγαριού. Τη Δευτέρα κι ενώ ο Στέλιος Χανταμπάκης έχει γίνει στόχος αρνητικών σχολίων στα social media, η Όλγα, θέλοντας να δηλώσει τη συμπαράστασή της στον άντρα της και να δείξει πως είναι δίπλα του, δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία με τα παιδιά τους.



Η Όλγα αφού έκανε ιδιωτικό τον λογαριασμό της στο instagram πόσταρε μια φωτογραφία με τα παιδάκια της και έγραψε: «Σε αγαπάμε πολύ μπαμπά! Μαζί σου και στα εύκολα και στα δύσκολα! Εγώ ξέρω τι άνθρωπο έχω δίπλα μου και αυτό μου αρκεί!!» iefimerida loading…

