Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Πιθανότητα 85% δίνει η JP Morgan στο σενάριο να ενταχθεί το καλοκαίρι η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, το οποίο θεωρεί και το πιο πιθανό.



Η απόφαση του Eurogroup της Μάλτας φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει τα περισσότερα από τα εμπόδια, που καθυστέρησαν τις συζητήσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, εκτιμά ο χρηματοπιστωτικός οίκος, σημειώνοντας ότι αυτή παραπέμπει σε επιταχυνόμενη θετική λύση του αδιεξόδου. Το κεντρικό σενάριο του οίκου προβλέπει ότι το επόμενο βήμα θα είναι η επιστροφή των τεχνικών ομάδων στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομερειών που θα στηρίξουν τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement-SLA). «Εάν είμαστε σωστοί», προσθέτει ο οίκος, τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος, με την εξής χρονολογική σειρά: Υπογραφή της SLA, ψήφιση στην ελληνική Βουλή των συμφωνηθέντων μέτρων και, τελικά, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης με διασφάλιση των μελλοντικών εκταμιεύσεων και περισσότερες λεπτομέρειες για την ελάφρυνση του χρέους. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο της JP Morgan, όπως γράφει το ΑΠΕ, η ΕΚΤ θα εντάξει την Ελλάδα το καλοκαίρι στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.



«Δίνουμε πιθανότητα 85% σε αυτή την εξέλιξη. Αυτή είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα για την αγορά των ελληνικών ομολόγων και αναμένουμε ότι τα 10ετή ελληνικά ομόλογα θα έχουν επίπεδα τιμών/απόδοσης περί τα 85 ευρώ/5,5-6% με το σενάριο αυτό», σημειώνει ακόμη η έκθεση. iefimerida loading…

