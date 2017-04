Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με δύο γκολ του Αργεντινού

Μπορεί η τρομοκρατική ενέργεια στο Ντόρτμουντ να συγκέντρωσε το βλέμμα του κόσμου -όπως και ήταν φυσιολογικό- ωστόσο στο αγωνιστικό μέρος, η τεράστια νίκη της Γιουβέντους με 3-0 επί της Μπαρτσελόνα, μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Ο Αργεντινός Ντιμπάλα ήταν αυτός που με δύο δικά του γκολ (7′, 22′) άνοιξε διάπλατα τον δρόμο στη «Μεγάλη Κυρία», ενώ ο Κιελίνι (55′) μετέτρεψε τη νίκη σε θρίαμβο… μισής πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League. Εκτός και αν οι Καταλανοί κρατάνε για το Καμπ Νου μια ακόμη ανατροπή όπως εκείνη κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Το έκανε όπως η… Παρί Με στρατηγική… αλά Παρί Σεν Ζερμέν, η Γιουβέντους συνέτριψε 3-0 την Μπαρτσελόνα στο Τορίνο κι έκανε άλμα προς τα ημιτελικά του Champions League, αφού παρότι η ρεβάνς της 19ης Απριλίου είναι βέβαιο ότι θα διεξαχθεί ενώπιον ενός «κολασμένου» κοινού στη Βαρκελώνη, η φανέλα της πρωταθλήτριας Ιταλίας είναι πολύ βαριά και η κλάση της ως ομάδα ανάλογη. Οι Ιταλοί άσκησαν πολύ μεγάλη πίεση από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης, με προφανή στόχο να φτάσουν στο γρήγορο γκολ. Αφού λοιπόν προειδοποίησαν στο 3′, με τον Ιγκουαΐν να παίρνει την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Τερ Στέγκεν, άνοιξαν το σκορ στο 7′ με εξαιρετικό γκολ του Ντιμπάλα, που εκτέλεσε αστραπιαία στη γωνία του Γερμανού τερματοφύλακα με τεχνικό αριστερό σουτ. Στο 21′ ο Μπουφόν βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να τη στείλει κόρνερ στο πλασέ του Ινιέστα, σε μαγική πάσα του Μέσι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήταν και πάλι ο Ντιμπάλα που νίκησε για δεύτερη φορά τον Τερ Στέγκεν με εν κινήσει αριστερό σουτ, κι ας ήταν η κατοχή σε εκείνο το σημείο στο 68%-32% για τους Καταλανούς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα βγήκε για να παίξει, επιτέλους, ποδόσφαιρο και στο 47΄ ο Μέσι έχασε μεγάλη ευκαιρία πλασάροντας δίπλα από το δοκάρι του Μπουφόν. Στο 55′ όμως ο Κιελίνι, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δεξί δοκάρι κι εν συνεχεία κατέληξε στα δίχτυα των Ισπανών για το τελικό 3-0 και το game over για την «Μπάρτσα», που πλέον χρειάζεται άλλο ένα ποδοσφαιρικό θαύμα για να προκριθεί. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντάνι Άλβες, Μάντζουκιτς, Κεντίρα, Λεμινά – Σουάρες, Ινιέστα, Ουμτιτί ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Aλέγκρι): Μπουφόν, Ντάνι Άλβες, Μπονούτσι, Κιελίνι, Άλεξ Σάντρο, Κεντίρα, Πιάνιτς (89΄ Μπαρτζάλι), Κουαδράδο (73΄ Λεμινά), Ντιμπάλα (81΄ Ρινκόν), Μάντζουκιτς, Ιγκουαΐν. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Λουίς Ενρίκε): Τερ Στέγκεν, Πικέ, Ουμτιτί, Σέρτζι Ρομπέρτο, Ματιέ (46΄ Αντρέ Γκόμες), Μασεράνο, Ράκιτιτς, Ινιέστα, Μέσι, Νεϊμάρ, Σουάρες. Την Μ.Τετάρτη διεξάγεται η τιτανομαχία ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και στην Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και το Ατλέτικο Μαδρίτης – Λέστερ. Συνοπτικά το πρόγραμμα της προημιτελικής φάση στο Champions League, έχει ως εξής:



ΤΡΙΤΗ

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μονακό (Γαλλία) – ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0



ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπάγερν (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Λέστερ (Αγγλία)

Οι ρεβάνς: ΤΡΙΤΗ (18/4)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Λέστερ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)



ΤΕΤΑΡΤΗ (19/4)

Μονακό (Γαλλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) δολ

