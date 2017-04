Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Μπαίνεις στο σπίτι και «κάτι σου φταίει». Ισως να μην μπορείς εύκολα να το προσδιορίσεις. Εχεις όμως συγκεκριμένο όνομα. Είναι τα πράγματα που κάνουν κατάχρηση του χώρου σου, που σου προκαλούν αρνητικά συνασθήματα, που σε αποδιοργανώνουν, σε φορτίζουν, σου χαλάνε τον ύπνο, σε κάνουν να νιώθεις πιο κουρασμένη όσο βρίσκεσαι στο σπίτι. Ακολουθούν 8 πράγματα που σύμφωνα με έρευνες επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία σου.



1) Η ακαταστασία: Σύμφωνα με έρευνα του Princeton University, ένα ακατάστατο και βρώμικο σπίτι προκαλεί στρες και σε κάνει να νιώθεις εξάντληση. 2) Το χρώμα στους τοίχους: Σύμφωνα με το Travelodge, έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.000 σπίτια έδειξε ότι οι μπλε τοίχοι μειώνουν την πίεση του αίματος και σε κάνουν πιο νωχελική. Το χρώμα αυτό θεωρείται ιδανικό για την κρεβατοκάμαρά σου αλλά όχι για τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού. 3) Η τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα: Σύμφωνα με έρευνες, η τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σου, προκαλώντας αϋπνία λόγω του φωτός που εκπέμπει. 4) Η καφετιέρα: Κι όμως! Μπορεί να είναι μια «σωτήρια» συσκευή για το πρωινό σου ξεκίνημα, ωστόσο σε βάζει σε πειρασμό να πίνεις καφέ καθόλη την διάρκεια της ημέρας επηρεάζοντας τον ύπνο σου το βράδυ. Αποτέλεσμα; Να νιώθεις κουρασμένη την επόμενη μέρα. 5) Αρωματικά κεριά με λεβάντα: Το άρωμα που αναδύεται μπορεί να είναι χαλαρωτικό ωστόσο σύμφωνα με το Wesleyan University, μπορεί να προκαλέσει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και να σε κάνει να νιώθεις πιο κουρασμένη.



6) Τα σνακ που έχεις στα ντουλάπια σου: Ζάχαρη και λιπαρά μπορούν ρίξουν τα επίπεδα ενέργειάς σου. Ετσι όταν μασουλάς τέτοιες τροφές όσο βρίσκεσαι στο σπίτι, νιώθεις πολλές φορές κουρασμένη χωρίς να έχεις κάνει τίποτα! 7) Το κινητό τηλέφωνο: Σύμφωνα με έρευνα, 20% των ατόμων μεταξύ 19 και 29 ετών ξυπνούν από μια κλήση, ένα μήνυμα ή ένα email αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο διακοπτόμενος ύπνος σε κάνει κουρασμένη την επόμενη ημέρα.



8) Οι βαριές κουρτίνες: Ερευνα έχει δείξει ότι το άτομα που εκτίθενται σε φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, κοιμούνται 46 λεπτά περισσότερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερο φυσικό φως, περισσότερος ύπνος το βράδυ. bovary loading…

