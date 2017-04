Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Είτε ταξιδεύετε συχνά για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, θα έχετε παρατηρήσει ότι η αισθητική των ξενοδοχείων είναι τις περισσότερες φορές πολύ ιδιαίτερη, με τους χώρους να μοιάζουν με έργα τέχνης.



Χαρακτηριστικό τους είναι η φιλόξενη ατμόσφαιρα, η άνεση και η οικειότητα που προκύπτουν από τις λεπτομέρειες στη διακόσμηση και τα χρώματα, ενώ παράλληλα κυριαρχούν η πολυτέλεια και η κομψότητα. Οι διακοσμητές εσωτερικών χώρων βάζουν τον καλύτερο τους εαυτό όταν διαμορφώνουν τους χώρους των ξενοδοχείων, αφού στόχος είναι να αποτελέσουν must προορισμό για κάθε επισκέπτη. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έξι υπέροχες ιδέες διακόσμησης και ανανέωσης του χώρου σας, έτσι όπως τις συναντήσαμε σε κορυφαία ξενοδοχεία. Μπορείτε να βάλετε ένα κασμίρ ριχτάρι σε μια πολυθρόνα ή μια κασμίρ κουβέρτα στο κρεβάτι σας, όπως ακριβώς στις παρακάτω εικόνες. Μια πινελιά πολυτέλειας σε ένα χώρο πολύ προσωπικό. Αν έχετε επιλέξει ένα ρομαντικό ή ιντάστριαλ (βιομηχανικό) ύφος για τη διακόσμηση του δωματίου σας, τότε το μπιστρό τραπεζάκι για καφέ μαζί με τις καρέκλες του προσδίδει στο χώρο γαλλική φινέτσα και τον κάνει ακόμα πιο ψαγμένο.

pinterest.com pinterest.com Ενα από τα μεγαλύτερα διλήμματα που πιθανότατα να σας βασανίζουν είναι αν θα πρέπει ή όχι να βάψετε τον τοίχο της κρεβατοκάμαρας σας, για να την ανανεώσετε. Εμείς σας προτείνουμε μια εναλλακτική που δεν απαιτεί πολύ χρόνο ούτε και χρώμα: τις ταπετσαρίες. Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία με πλούσια μοτίβα για να υιοθετήσετε το στιλ που σας ταιριάζει. Μπορείτε να κολλήσετε την ταπετσαρία στον τοίχο πίσω από το κρεβάτι σας, όπως έχουν κάνει τα παρακάτω ξενοδοχεία. pinterest.com Επόμενος χώρος του σπιτιού, όπου οφείλει να είναι κόζι, ευχάριστος και φιλόξενος είναι το σαλόνι σας. Πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν μεγάλα δωμάτια με σαλόνι. Εμείς ξεχωρίσαμε αυτά με τα πιο ζωηρά και έντονα χρώματα στους καναπέδες και τα αξεσουάρ. Και το δικό σας σαλόνι θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι.



Κάντε την τραπεζαρία σας πιο ελκυστική στους καλεσμένους σας, επενδύοντας στον κατάλληλο φωτισμό πάνω ακριβώς από αυτήν. Η διάθεση για φαγητό και κους κους ανεβαίνει στα ύψη. Αν περνάτε ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο σας, για παράδειγμα διαβάζοντας ένα βιβλίο, τότε θα ήταν καλό να δημιουργήσετε τη δική σας, προσωπική γωνιά μέσα στο σπίτι σας, εκεί όπου θα μπορείτε να βολεύεστε, να νιώθετε άνετα και να απολαμβάνετε χαλαρές στιγμές και θα αποφορτίζετε το μυαλό σας από τα άγχη. Αγοράστε μια μεγάλη πολυθρόνα ή καρέκλκα και τοποθετήστε την στο υπνοδωμάτιο ή το σαλόνι σας. Φωτίστε τη γωνιά σας με ένα εντυπωσιακό φωτιστικό δαπέδου. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 21:11 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.