Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ένας οικισμός που βρέθηκε στο νησί Triquet επιβεβαιώνει τις ιστορίες των ιθαγενών Heiltsuk που υποστηρίζουν ότι οι πρόγονοι τους είχαν εγκατασταθεί στις ακτές τις περιοχής από την αρχαιότητα. Ένα αρχαίο χωριό που οι ειδικοί λένε πως μάλλον πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους ανθρώπινους οικισμούς της Βόρειας Άμερικης, βρέθηκε κατά την διάρκεια μιας ανασκαφής σε ένα απομακρυσμένο νησί της Βρετανικής Κολομβίας.



Το χωριό αυτό που εκτιμάται ότι είναι 14.000 χρόνων, βρέθηκε σε μια βραχώδης περιοχή στο νησί Triquet, περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Βικτόρια στον Καναδά. Σύμφωνα με τις πρώιμες μελέτες των αρχαιολόγων, το χωριό εκτιμάται πως είναι παλαιότερο από τις Αιγυπτιακές πυραμίδες. Οι επιστήμονες λένε πως όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά την διάρκεια της ανασκαφής, δηλαδή εργαλεία για το άναμμα της φωτιάς, αγκίστρια για ψάρεμα και κοντάρια για κυνήγι, χρονολογούνται πίσω στην εποχή των Παγετώνων, και επομένως, μας δίνουν μια ιδέα για το πως ξεκίνησε ο πολιτισμός της Βόρειας Αμερικής, ανέφερε το CTV Vancouver Island News. Η Alisha Gauvreau, μαθήτρια ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο της Βικτόρια μαζί με έναν μελετητή του Hakai Institute, που συνεργάζεται με την αρχαιολογική ομάδα, πήραν μέρος στις ανασκαφές και μίλησαν για αυτά που είδαν. Η μαθήτρια είπε στην Καναδέζικη τηλεόραση: «Θυμάμαι ότι όταν καταλάβαμε πόσο παλιό μπορεί να είναι το χωριό, αμέσως είπαμε «Θεέ μου, αυτό είναι αρχαίο». Νομίζω ότι αυτή η ανακάλυψη θα αλλάξει την ιδέα που είχαμε σχετικά με τις πρώτες εκδηλώσεις πολιτισμού στην Βόρεια Αμερική».



Οι ειδικοί μάλιστα πιστεύουν ότι πιθανότατα κατά εκείνα τα χρόνια να είχε λάβει χώρα μια μεγάλη ανθρώπινη μετανάστευση στην ακτή της Βρετανικής Κολομβίας. Ο William Housty, εκπρόσωπος του έθνους Heiltsuk δήλωσε: «Είναι τρομερό αν σκεφτεί κανείς πως όλες αυτές οι προφορικές ιστορίες που είχαν επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια, εντέλει επιβεβαιώνονται από αυτήν την αρχαιολογική ανακάλυψη». iefimerida loading…

