Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Στο τέλος του μήνα αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της συζήτησης, στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αναφέρεται ότι την Τετάρτη του Πάσχα, θα γίνει η β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.



Ωστόσο, Νέα Δημοκρατία και ΚΚΕ ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, η Χρυσή Αυγή θα δηλώσει «παρών» ενώ την επιφύλαξή της, δήλωσε η Δημοκρατική Συμπαράσταση δια στόματος του βουλευτή της, Γιώργου Αρβανιτίδη, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση κάνει μισές δουλειές». Από την πλευρά της, η γενική εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ντόρα Μπακογιάννη, τόνισε ότι «Θριαμβολογείτε για ένα νομοσχέδιο που καθυστερήσατε δύο χρόνια για να το καταθέσετε. Δύο χρόνια στα οποία σας καλούσαμε, και εμείς και ο επιχειρηματικός κόσμος, να το καταθέσετε. Και το φέρνετε σήμερα που η αγορά πνέει τα λοίσθια» «Το νομοσχέδιο ήταν αντικείμενο πολύμηνων συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και στόχος του είναι να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διάσωση των επιχειρήσεων καθώς όλες οι προηγούμενες πρωτοβουλίες οδήγησαν στο κενό», ανέφερε η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη, υπογραμμίζοντας ότι μια σημαντική καινοτομία αυτού του νομοσχεδίου έγκειται στη δυνατότητα που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες- αυτοαπασχολούμενοι να επωφελούνται από τις πρόνοιες του νόμου, καθώς εξαιρούνταν από προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος.



Ειδικά για τις οφειλές προς το Δημόσιο, επισημαίνεται ότι στο νομοσχέδιο μπαίνουν οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τους ΟΤΑ. Εξαιρούνται ωστόσο όσες οφειλές έχουν προέλθει από την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. «Με το που προσέρχεται η τράπεζα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αρχικά, διαγράφονται το σύνολο των τόκων υπερημερίας και επίσης σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο φεύγουν αυτόματα το 95% των προστίμων προς τη φορολογική διοίκηση και το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων μη εμπρόθεσμης καταβολής», σημείωσε η Θ.Τζάκρη. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 10:23 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.