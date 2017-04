Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

«Θα εφαρμοστούν οι εθνικοί σχεδιασμοί αν οποιοσδήποτε προσπαθήσει να προσβάλει την εθνική κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε αναπάντητη καμία πρόκληση». Αυτά διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Πάνος Καμμένος, από την Πρίστινα, όπου επισκέφθηκε την έδρα της ελληνικής δύναμης Κοσσυφοπεδίου προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό ενόψει του Πάσχα.



Η ΕΛΔΥΚΟ βρίσκεται στον Κοσσυφοπέδιο από τον Ιούνιο του 1999 και της επιχείρησης ηγείται το ΝΑΤΟ. Η αποστολή της είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου και η ασφαλής επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων, ενώ παρέχει 24ωρη προστασία σε Χριστιανικές εκκλησίες. «Η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Έθνους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση μας. Αυτό το εγγυώνται οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας, με το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό τους, που είναι έτοιμο και αποφασισμένο να φέρει σε πέρας την υψηλή και δύσκολη αποστολή του» συνέχισε ο ίδιος και πρόσθεσε. «Η Ελλάδα δεν έχει πλέον ρόλο κομπάρσου, αλλά μετά από πολλά χρόνια επανακτά σιγά – σιγά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός μεγάλου άξονα σταθερότητας απέναντι στην ισλαμική τρομοκρατία, απέναντι στο φονταμενταλισμό και απέναντι σε νέα φαινόμενα που βλέπουμε να αναπτύσσονται και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων». Επίσης ανέφερε ότι «Η Ελλάδα έχει αναγνωρισθεί ως ο κύριος πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Συμβάλλει δε ουσιαστικά στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και αποβλέπει στην ειρήνη και την παγίωση της Δημοκρατίας και της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής. Κοινός στόχος με τους συμμάχους μας είναι η συνεργασία, η ανάπτυξη και η δημιουργία ενός σταθερού Βαλκανικού περιβάλλοντος, προσηλωμένου στην ειρήνη, τη σταθερότητα, τη Δημοκρατία, το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας». «Η αναβάθμιση του ρόλου της Σούδας, η προετοιμασία για την υπογραφή μιας πολύ σημαντικής επέκτασης αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ένα σε πέντε έτη, οι διμερείς πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα με την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ, τις συμφωνίες με την Ιορδανία, τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και με τις moderate χώρες της Μέσης Ανατολής, καθιστούν την Ελλάδα μία γεωπολιτική δύναμη, γεγονός που συνδέεται άμεσα και με την ενεργειακή πολιτική που χαράσσεται πλέον στην περιοχή της Μεσογείου», επεσήμανε ο ίδιος.



Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας αναφέρθηκε στις ενέργειες του υπουργείου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «προκειμένου να αποκαταστήσουμε τα μεγάλα πλήγματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων». Όπως είπε:

-Μέχρι τώρα, ο δικός μας προϋπολογισμός δεν έχει μειωθεί ούτε ένα ευρώ παρότι αποτελούσε και στόχο των δανειστών.

-Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ενοικίασης των χώρων αυτών θα αποδοθούν στο σύνολό τους στο προσωπικό.

-Η διάθεση παλιού μη επιχειρησιακού αλλά ενεργού υλικού, όπως παλιά πυρομαχικά, έχει αρχίσει να φέρνει έσοδα στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Μόνο τις τελευταίες μέρες, μετά από πρόταση του ΣΑΓΕ και έγκριση της Βουλής και του ΚΥΣΕΑ, έχουμε υπογράψει συμφωνίες της τάξης περίπου των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα διατίθενται για τη δημιουργία υποδομών- οικήματα- που θα ενισχύσουν το προσωπικό. Εξέφρασε δε την ευχή τον επόμενο χρόνο μετά από τις συμφωνίες οι οποίες θα έχουν επιτευχθεί, να ξεπεράσουμε το στόχο των 1000 σπιτιών που θα δίνονται κάθε χρόνο στο προσωπικό.

Ο κ. Καμμένος επισήμανε περαιτέρω ότι «η απόφαση και δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα αποκαταστήσουμε μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας τις μισθολογικές αδικίες υλοποιείται όσον αφορά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, κρατώντας αυτά τα χρήματα» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «μετά από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας με τους δανειστές και την έξοδο της χώρας μας από την εποχή των μνημονίων θα μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό». Ο κ. Καμμένος εξήρε το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν τα στελέχη της ΕΛΔΥΚΟ με το οποίο προβάλλετε το ρόλο και το ενδιαφέρον της χώρας μας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα, χαρακτήρισε ουσιαστικότατο στοιχείο διατήρησης ηρεμίας και ασφάλειας τη συνεχιζόμενη παρουσία του διεθνούς παράγοντα.



«Να είστε απόλυτα σίγουροι ότι όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο για την ασφάλειά του αλλά και για την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της πατρίδας μας, δίνοντας λύση και στην οικονομική κρίση» κατέληξε. Τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

