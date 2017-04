Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι έχει πληροφορίες πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν προβοκάτσια στη Συρία, για να παγιδεύσουν τον Ασαντ. Η Μόσχα έχει πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν να εξαπολύσουν νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία και ότι υπάρχουν σχέδια να παραστήσουν επιθέσεις με χημικά όπλα εκεί, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος.



Ο Πούτιν, σε δηλώσεις που έκανε δίπλα στον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα, είπε ότι η Ρωσία θα ανεχθεί την κριτική της Δύσης για τον ρόλο της στη Συρία, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συμπεριφορές θα αμβλυνθούν τελικά. Οταν ρωτήθηκε για το αν περιμένει περισσότερες πυραυλικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Συρία, απάντησε, σύμφωνα με το Reuters: «Εχουμε πληροφορίες ότι ετοιμάζεται μία παρόμοια προβοκάτσια… σε άλλα μέρη της Συρίας, μεταξύ των οποίων και τα δυτικά προάστια της Δαμασκού, όπου σκοπεύουν ξανά να »φυτέψουν» κάποια ουσία και να κατηγορήσουν τις συριακές αρχές για τη χρήση χημικών όπλων». Ακόμη, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ζητήσει από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων να ερευνήσει την επίθεση που έγινε στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, την προηγούμενη εβδομάδα.



Ακολούθησε, ως «απάντηση» η πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ σε αεροπορική βάση της Συρίας. Κίνηση που ο Πούτιν είπε ότι του θύμισε τους ισχυρισμούς για όπλα μαζικής καταστροφής, που επιστρατεύθηκαν για να δικαιολογήσουν οι Αμερικανοί την εισβολή στο Ιράκ το 2003. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 19:40 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.