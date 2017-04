Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Κατανυκτικό Εσπερινό της Ε’ Κυριακής των Νηστειών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας, o προσκεκλημένος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσ. Αρχιμ. π. Νικηφόρος Μανάδης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αρδάσσης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, μίλησε στους πιστούς για την αξία και τη σπουδαιότητα της εγκράτειας στην πνευματική ζωή. Εγκράτειας όχι μόνο τροφών αλλά και παθών.





