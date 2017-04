Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ιδανικά για όσους θέλουν να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν και να κουτσομπολέψουν, τα περιοδικά στην αγορά είναι οικονομικά και για αυτό εξακολουθούν να βρίσκονται στις προτιμήσεις πολλών ανθρώπων.



Ομως όταν περάσει ο καιρός τους, όταν κανείς τα έχει ξεφυλλίσει και διαβάσει με κάθε λεπτομέρεια, τότε αρχίζουν να δημιουργούν στοίβες και είναι έτοιμα για τον κάδο της ανακύκλωσης. Καθόλου κακία ιδέα, αλλά εμείς έχουμε καλύτερη και μάλιστα όχι μία αλλά επτά ιδέες τύπου reuse για να τα αξιοποιήσετε «αλλιώς» και να ικανοποιήσετε διαφορετικές ανάγκες. Φτιάξε ένα μικρό έργο τέχνης Αντί να αγοράσεις ένα ακριβό έργο τέχνης, στόλισε ένα από τους τοίχους του σπιτιού σου με το δικό σου δημιούργημα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι σελίδες παλιών περιοδικών κι ένα χαρτόνι, στο οποίο θα κάνεις το περίγραμμα ενός σχεδίου, όπως για παράδειγμα ενός ζώου. Ρόλαρε τις σελίδες και κόλλησε την τη μια δίπλα στην άλλη. Μόλις ολοκληρώσεις το γέμισμα θα έχεις μπροστά σου το πιο όμορφο και οικονομικό 3D έργο για τον τοίχο. pinterest.com Δημιούργησε πρωτότυπους φακέλους Ετοιμάζεσαι για πάρτι και δεν θέλεις να ξοδέψεις πολλά χρήματα για τις προσκλήσεις και ειδικότερα τους φακέλους τους; Χρησιμοποιήσε σελίδες από παλιά περιοδικά για να φτιάξεις τους δικούς σου! pinterest.com Γράψε ένα μήνυμα στον τοίχο Οι χειροτεχνίες δεν έχουν ηλικία. Σκέψου ένα μήνυμα ή μερικές λέξεις που θα ήθελες να φιγουράρουν σε έναν από τους χώρους σου. Σχεδίασε ένα – ένα τα γράμματα επάνω στις σελίδες ενός παλιού περιοδικού και έπειτα κόψε τα με προσοχή.

Κόλλησε τα στον τοίχο του σαλονιού ή της κρεβατοκάμαρας και η πινελιά αυτή θα δώσει στο χώρο το στίγμα σου. pinterest.com Κρέμασε τα στον τοίχο Αν σου αρέσει το wall art, όμως θέλεις να ξεφύγεις από την ιδέα των κάδρων ή των φωτογραφιών, μπορείς να βάλεις στον τοίχο μικρά καρφιά και να κρεμάσεις μερικά περιοδικά που θα στηρίζονται επάνω σε κρεμάστρες ρούχων, όπως στην παρακάτω φωτογραφία. pinterest.com Φτιάξε ένα πρωτότυπο σκαμπό Στην περίπτωση που βαριέσαι τη διαδικασία του να κόψεις και να κολλήσεις κομμάτια από σελίδες, μπορείς πολύ απλά να βάλεις τα παλιά σου περιοδικά το ένα επάνω στο άλλο, να τα δέσεις με μια παλιά, φαρδιά ζώνη σου και να φτιάξεις το δικό σου, μοναδικό σκαμπό για το σαλόνι. pinterest.com Βάλε τα στις μπότες σου Τύλιξε ένα περιοδικό σε μορφή κυλίνδρου και βάλε το μέσα σε μια μπότα, προκειμένου αυτή να κρατήσει το σχήμα της μέχρι τον επόμενο χειμώνα.



pinterest.com Οργάνωσε τα βραχιόλα σου Για να μην χάνονται τα βραχιόλια σου μέσα στα συρτάρια, μπορείς να τυλίξεις ένα περιοδικό για να πάρει τη μορφή κυλίνδρου κι έπειτα, να περάσεις τα βραχιόλια σου και να τα φυλάξεις επάνω του. bovary loading…

