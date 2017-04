Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Α.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΙΜΕΙΑ» με την συμμετοχή 40 αθλητών της ακαδημίας μας, πήρε μέρος στην φιλική ημερίδα ακαδημιών που διοργάνωσαν τα Δελφίνια Πτολεμαϊδας .Ευχαριστούμε τον κολυμβητικό σύλλογο Πτολεμαΐδας για την άψογη διοργάνωση και το όμορφο αγωνιστικό Σάββατο που μας χάρισαν.





Το Δ.Σ. και οι προπονητές του συλλόγου μας, ευχαριστούν τους γονείς και τους μικρούς μας αθλητές για την συμμετοχή τους και ευχόμαστε Καλές Γιορτές!!! Α.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΙΜΕΙΑ

