Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο έγκριτος Γρεβενιώτης νομικός Ανδρέας Πάτσης ορίστηκε πρόσφατα (31 Μαρτίου) στον Τομέα Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος για την Ομάδα Εργασίας Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον Τομεάρχη και Βουλευτή Καβάλας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 06:45 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.