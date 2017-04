Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Τη νέα ένταση που έχει προκληθεί στις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον, έπειτα από την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία, προδίδει η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να μην συναντήσει τον Ρεξ Τίλερσον.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Τετάρτη. Ο Τζον Κέρι, προκάτοχος του Τίλερσον, συχνά συναντούσε τον Ρώσο πρόεδρο όπως και τον υπουργό Εξωτερικών, στις επισκέψεις του στη χώρα. Επιπλέον, σημειώνει το Reuters, ο Πούτιν είχε συναντήσει αρκετές φορές τον Τεξανό όταν ήταν επικεφαλής της Exxon Mobil, πριν αναλάβει τα καθήκοντα που έχει σήμερα, στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Για αυτόν τον λόγο αναμενόταν ότι ο Τίλερσον θα είχε συνάντηση με τον Πούτιν, στην πρώτη επίσκεψή του στη Ρωσία ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Ομως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια επίθεση. Ακόμη, συμπλήρωσε ότι ο Τίλερσον θα ακολουθήσει το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο και θα συναντήσει μόνο τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. «Δεν έχουμε ανακοινώσει τέτοιες συναντήσεις και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με τον Τίλερσον στο πρόγραμμα του προέδρου», είπε ο Πεσκόφ, χωρίς να εξηγήσει γιατί ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα συναντήσει τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πυραυλική επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας, ως αντίποινα για την επίθεση με χημικά που η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι έκανε το καθεστώς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο συριακός στρατός ήταν πίσω από την επίθεση και χαρακτήρισε την «απάντηση» των ΗΠΑ ως επιθετική ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πέρα από τα τελευταία γεγονότα, υπήρχαν άλλα ακανθώδη ζητήματα που αναμενόταν να κυριαρχήσουν στην επίσκεψη Τίλερσον στη Ρωσία. Ανάμεσά τους η ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, η κατηγορία της Ουάσινγκτον ότι η Ρωσία παραβιάζει μία σημαντική συνθήκη για τους εξοπλισμούς, αλλά και η προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών, για τον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους.



Το ειρωνικό είναι, σημειώνει το Reuters, ότι η Συρία ήταν ένα από τα λίγα ζητήματα στα οποία οι αναλυτές πίστευαν ότι μπορεί να έβρισκαν κοινό έδαφος η Μόσχα και η Ουάσινγκτον. Ομως, ο Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα αμερικανικά «χτυπήματα» έδειξαν την απόλυτη απροθυμία των ΗΠΑ για συνεργασία στο ζήτημα της Συρίας. «Η επιστροφή στις ψευδοπροσπάθειες για επίλυση της κρίσης επαναλαμβάνοντας ότι ο Ασαντ πρέπει να παραιτηθεί, δεν μπορούν να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα», προειδοποίησε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, απαντώντας ουσιαστικά σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Τίλερσον μπορεί να εκμεταλλευθεί την επίσκεψη για να πιέσει τη Μόσχα να υποχωρήσει από τη στήριξη του Σύρου προέδρου. iefimerida loading…

