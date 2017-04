Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σαφές προβάδισμα υπέρ της ΝΔ δίνει νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης, η ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 17,5%, καθώς συγκεντρώνει 33% έναντι 15,5% του κυβερνώντος κόμματος.

Ειδικότερα: Πρόθεση ψήφου ΣΥΡΙΖΑ 15,5%

ΝΔ: 33%

ΧΑ 7,5%

Δημοκρατική συμπαράταξης: 6,5%

ΚΚΕ 7%

Πο τάμι 2%

ΑΝΕΛ 2%

Ενωση Κεντρώων 2% Ψηφόφοροι του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας καθυστερεί για να μείνει στην εξουσία! Ο Αλέξης Τσίπρας καθυστερεί την διαπραγμάτευση για να παραμείνει στην εξουσία πιστεύει το 73%, έναντι μόλις 18% που πιστεύει ότι το πράττει για το καλό της χώρας. Αίσθηση προκαλεί ότι ακόμη και το 51% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός καθυστερεί λόγω πολιτικού κόστους, έναντι μόλις 37% που εκτιμά το αντίθετο. Στην ίδια λογική σχεδόν 6 στους 10 (59,5%) του συνόλου των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι σε σχέση με τις προεκλογικές της εξαγγελίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενδιαφέρεται κυρίως για την παραμονή της στην εξουσία Οι επιδόσεις της κυβέρνησης Μόλις το 3,% δηλώνει ευχαριστημένο, το 44% είναι δυσαρεστημένο αλλά δεν έχει εναλλακτικές ενώ το 51% που δηλώνει δυσαρεστημένο πιστεύει ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ερώτημα απαντούν ευχαριστημένοι σε ποσοστό 8,5%, το 64,5 δηλώνει δυσαρεστημένο χωρίς να βλέπει εναλλακτικές επιλογές ενώ το 25% λέει ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Το 38% θέλει οικουμενική από την παρούσα βουλή για να είναι πιο αισιόδοξοι. Δείτε αναλυτικά την δημοσκόπηση σε μορφή PDF

