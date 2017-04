Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με νίκη μέσα στα Γρεβενά, συνεχίζει την πορεία του ο Ηρακλής Κοζάνης στον δρόμο για τη άνοδο στην Α κατηγορία του Πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Επικράτησε του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου με σκορ 68-57 και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Θέση που οδηγεί κατευθείαν στην μεγαλύτερη ομάδα, ενώ για τον Κεραυνό θα ακολουθήσουν παιχνίδια μπαράζ.







Το τέλος του αγώνα:



