Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Εχετε συνηθίσει να την αγοράζετε έτοιμη, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν που θα κάνετε μόνοι σας. Εξάλλου, θα είναι η μοναδική χωρίς συντηρητικά.



Η συνταγή είναι πολύ απλή. Υλικά 1 κρόκος αυγού

1 κουταλιά σούπας ξύδι

1 κουταλιά σούπας μoυστάρδα

1 ποτηράκι λάδι καλαμποκιού (όσο πάρει, όχι ελαιόλαδο, πάντως)

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Βγάλτε το αυγό από το ψυγείο 1 ώρα νωρίτερα

Βάλτε σε ένα μεσαίο μπολάκι τον κρόκο αυγού -Προσθέστε τη μουστάρδα, το ξύδι, λίγο αλάτι και πιπέρι

Με μίξερ χειρός χτυπήστε αρκετά -Αν δυσκολεύεστε, χτυπήστε έντονα με αυγοδάρτη

Ρίξτε λίγο λάδι, χτυπήστε ώστε να πάρει σώμα, ξαναρίξτε λίγο λάδι

Χτυπήστε καλά και δραστήρια για 2 λεπτά

Αν η μαγιονέζα βγει πολύ παχιά, προσθέστε λίγο δροσερό νερό

Αν είναι πολύ υγρή, προσθέστε λίγο λάδι και χτυπήστε κι άλλο

Μην σταματήσετε ποτέ το χτύπημα, αλλιώς θα «πέσει»

Είναι έτοιμη!

Προσοχή: Η μαγιονέζα διατηρείται μόνο 48 ώρες στο ψυγείο, κάντε μικρή ποσότητα

Οταν η μαγιονέζα είναι έτοιμη μπορείτε να την αρωματίσετε με βότανα (σχοινόπρασο, μαϊντανό κλπ) Φάτε την με όλα! Δοκιμάστε την, ωστόσο, όπως την τρώνε οι Γάλλοι: με σκληρά, βραστά αυγά.



iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 11:11 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.