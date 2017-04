Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, θα συγκαλείται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνιου.



Την απόφαση αυτή έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνεδρίασή τους τα μέλη της προανακριτικής, που ασχολήθηκαν με θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Υπολογίζεται δε, ότι με τις τρεις αυτές συνεδριάσεις η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 25 Απριλίου. Υπενθυμίζεται, ότι ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, ερευνάται αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υπέπεσε στα αδικήματα της απιστίας κατά του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 18:11 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.