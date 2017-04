Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Τη δυνατότητα να παραλάβουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα έχουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Οι επιστροφές θα γίνουν τη Μεγάλη Τετάρτη 12 και τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις του κοινού για τις γιορτές του Πάσχα.



Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 9 το πρωί έως τις 4.30 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι πολίτες ενόψει της εορταστικής περιόδου.

