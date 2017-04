Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την προσφορά της Ελπίδας αλλά και της Μητρόπολης Γρεβενών και του τμήματος της Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών, μίλησε στον Star-fm η Πρόεδρος της «Ελπίδας» Ευαγγελία Μπόγκια:

«Δυστυχώς, παρά το ότι η Μητρόπολη Γρεβενών έδωσε φέτος 300 δέματα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, 50 δέματα περισσότερα από πέρυσι, δυστυχώς υπάρχουν κι άλλοι που δεν θα πάρουν αφού ο αριθμός των απόρων αυξάνεται» …

Κάνοντας τον Οικονομικό απολογισμό των 20 τελευταίων χρόνων, η Ελπίδα διέθεσε περίπου 400.000€ .. Ζήτησε ακόμη να στελεχώσουμε την Ελπίδα, (δείτε το νέο ΔΣ), δίνοντας 5 € τον μήνα για συνανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ακούστε: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/04/11-4-17-mpogkia-elpida.mp3 Αρχείο mp3

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 16:10 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.