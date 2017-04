Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

Πόσο σκληρά χρειάζεται να δουλέψετε ώστε να μην σας απατήσει ποτέ ο σύντροφός σας; Θα πρέπει συνεχώς να κοιτάτε κρυφά τα μηνύματα, τις κλήσεις και τα e-mail του; Να έχετε πάντα τον κωδικό του στο Facebook; Ή θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά τις τσέπες, το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και το πορτοφόλι του για κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που θα τον προδώσει;



Δυστυχώς, θα σας απογοητεύσουμε γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα προφυλάξει τη σχέση σας από μία ενδεχόμενη απιστία. Κι αυτό, όχι μόνο επειδή η έλλειψη εμπιστοσύνης θα καταστρέψει σταδιακά τη μεταξύ σας σχέση αλλά επειδή, βάσει επιστημονικής εξήγησης, όταν κάποιος αγωνίζεται μανιωδώς να «κρατήσει πιστό» τον σύντροφό του, η σεξουαλική ορμή του δεύτερου για ένα τρίτο πρόσωπο είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό… Τα ευρήματα προκύπτουν από τρεις συνδεδεμένες μεταξύ τους μελέτες που εξετάζουν τις επιπτώσεις των ορίων που αναγκάζονται να ακολουθούν οι άνθρωποι και ειδικά όταν αυτά τίθενται στο πλαίσιο μίας ερωτικής σχέσης. Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε πρώτη φορά στο περιοδικό «Προσωπικότητα και Κοινωνική Ψυχολογία». Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν πως όταν προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον άνθρωπό μας από το να βρεθεί στον ίδιο χώρο, να προσέξει ή να απαντήσει σε κάποια «ποθητή εναλλακτική της σχέσης», γίνονται τα εξής: 1. Τον κάνουμε να δυσαρεστείται ευκολότερα με την δική μας σχέση.

2. Τον απομακρύνουμε από την δέσμευση της πίστης στη σχέση μας.

3. Του αυξάνουμε το ενδιαφέρον για τη δημιουργία μίας εξωσυζυγικής σχέσης.

4. Του ενισχύουμε τις μνήμες -ακόμη κι αν αυτές είναι ελάχιστες- με ελκυστικά τρίτα πρόσωπα.

5. Αυξάνουμε τον χρόνο που θα σκεφτεί ή θα ασχοληθεί με αυτά τα πρόσωπα. Και για όλα αυτά υπάρχει εξήγηση και αυτή είναι… ο «απαγορευμένος καρπός».



Θυμηθείτε την ιστορία του Αδάμ και της Εύας: ο Θεός είχε πει στους πρωτόπλαστους να μείνουν μακριά από το μήλο, κι όμως η Εύα ανήμπορη να αντισταθεί στον πειρασμό, το πήρε και το έφαγε. Αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός πιστεύετε ότι θα της γεννιόταν αυτή η διακαής επιθυμία να το γευτεί; Όχι. Απαγορεύοντας ρητά λοιπόν στον σύντροφο ή στον σύζυγό σας να κοιτάξει κάποια άλλη γυναίκα, αντί να τον εμπιστευτείτε και να του επιτρέψετε να πράξει από μόνος του βάσει της λογικής και της ηθικής του, δημιουργείτε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο με το μήλο. Του προκαλείτε ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία να γευτεί έναν απαγορευμένο καρπό. Με τον καθορισμό και την επιβολή ορίων -και πολύ περισσότερο αδικαιολόγητων που προέρχονται από το έτερον ήμισυ- ο άνθρωπος νιώθει μία συνεχή απειλή, αισθάνεται καταπίεση στο πλαίσιο της σχέσης με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να ψάξει για διέξοδο. Και ποια θα είναι η διέξοδος; Καλά καταλάβατε. Μία άλλη γυναίκα. Επιπλέον, όταν κατηγορείτε συνεχώς κάποιον για κάτι που δεν έχει κάνει, υπενθυμίζοντάς του πάντα πως ξέρετε κάθε κίνησή του, είναι σαν να τον αναγκάζετε έμμεσα να κρύψει ακόμη περισσότερο τις πράξεις και τις επιθυμίες του ακόμη κι αν αυτές είναι τελείως αθώες. Ποια είναι η λύση;

Όπως λέμε πάντα, τίποτα δεν μπορεί να λυθεί όταν δεν γίνεται ήρεμη και ώριμη συζήτηση με επιχειρήματα. Ξεκινήστε το συλλογισμό σας κάνοντας την αυτοκριτική σας. Ποιες είναι οι αιτίες που σας έχουν οδηγήσει σε αυτή τη συνεχή αναζήτηση αφορμών; Μήπως η λέξη κλειδί είναι η ανασφάλεια; Και γιατί να νιώθετε ανασφάλεια; Εκφράστε στον σύντροφό σας όλες σας τις σκέψεις και τις ανησυχίες και προσπαθήστε να βρείτε μία λύση από κοινού. Αφού βρεθεί η λύση, ξεκινήστε την εσωτερική διεργασία που θα σας κάνει πιο δυνατή, πιο σίγουρη για τον εαυτό σας. Αντί να θέλετε να κάνετε τον σύντροφό σας να μην σας απατήσει, κάντε τον να μην ΘΕΛΕΙ να σας απατήσει. Δημιουργήστε μία σχέση στην οποία ο «απαγορευμένος καρπός» θα είναι λιγότερο ποθητός από εσάς. Σταθείτε στα πόδια σας και η ανοδική πορεία της σχέσης σας είναι βέβαιη. bovary loading…

