Απρίλιος 11th, 2017 by Σταματίνα

«Η Ολυμπία Οδός που εγκαινιάζετε σήμερα κ. Πρωθυπουργέ, δεν ανήκει σ’ εσάς, ανήκει στον ελληνικό λαό. Το ότι εγκαινιάζετε τον άξονα εσείς είναι μια μικρή λεπτομέρεια», δήλωσε ο Γιάννης Μανιάτης υπεύθυνος της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για Ενέργεια, Περιβάλλον και Υποδομές με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια στην εθνική οδό Κορίνθου -Πατρών.



«Ως Αντιπολίτευση ξοδεύσατε τόνους μελάνης για να κατηγορήσετε και να καταψηφίσετε στη Βουλή τις Συμβάσεις Παραχώρησης, ενώ οργανώσατε τα κινήματα “δεν πληρώνω” για να εκπροσωπήσουν τη δική σας “λύση” του προβλήματος», αναφέρει ο κ. Μανιάτης και συνεχίζει: «Οι οδικοί άξονες που σήμερα εγκαινιάζετε σχεδιάστηκαν και προκηρύχτηκαν με διεθνείς διαγωνισμούς ως συγχρηματοδοτούμενα έργα από τις αρχές του 2001. Μετά από αρκετά χρόνια καθυστερήσεων και δολιχοδρομιών η ΝΔ έφερε τις συμβάσεις παραχώρησης το 2007 που αποδείχθηκαν εκ του αποτελέσματος ατελείς και προβληματικές». «Σήμερα, πανηγυρίζετε με περισσό θράσος για την ελάχιστη συμβολή σας στο έργο της Ολυμπίας Οδού. Οικειοποιήστε τη συστηματική δουλειά των πολιτικών σας αντιπάλων των τελευταίων κυβερνήσεων, με αμετροέπεια και απουσία πολιτικού ήθους, χωρίς να αναγνωρίσετε ότι ουσιαστικά σας πήγε το κύμα από μόνο του στην τελική ολοκλήρωση ενός έργου που το παραλάβατε στο 80% της ολοκλήρωσής του. Προσθέσατε 214 εκατ. € ως αποζημίωση καθυστερήσεων και πριμ επιτάχυνσης σε παραχωρησιούχο και κατασκευαστή, αποτέλεσμα των σοβαρών καθυστερήσεων του έργου λόγω των τραγικών σας διαπραγματεύσεων, του Μνημονίου ΙΙΙ-Τσίπρα και των capital controls», σημειώνει ο κ. Μανιάτης. «Το μόνο έργο της Ολυμπίας Οδού που δρομολογήσατε ήταν ο τεμαχισμός του άξονα «Πάτρα – Πύργος» σε 8 τμήματα, τα 4 από τα οποία έχει ήδη αναλάβει ο δικός σας εργολάβος, ο αρμόδιος επίσης για τις τηλεοράσεις και τα βοσκοτόπια. Σπουδαίο έργο διαφάνειας και ανταγωνισμού!

Αντί για εγκαίνια στα έργα άλλων, έχετε χρέος να στηρίξετε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες Υποδομών του κατασκευαστικού κλάδου που βρήκατε έτοιμες και με ευθύνη της κυβέρνησής σας καταρρέουν, με την ανεργία να πλησιάζει το 80%», καταλήγει.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ξεχωριστή ανακοίνωση ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στρέφεται και κατά του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη αναφέροντας τα εξής: «Αποτελεί πολιτική και ιστορική απρέπεια, ο Υπουργός των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ κ. Χρ. Σπίρτζης να ταυτίζει ως εμπνευστές του τον Πρωθυπουργό των δύο μνημονίων, του χρέους των 80 δις € και της εκχώρησης στους δανειστές του συνόλου της εθνικής περιουσίας, Αλ. Τσίπρα, με τον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. »Ας αρκεστούν στη χυδαιότητα των λόγων και πράξεων τους σε βάρος της αισθητικής και του ορθολογισμού της σημερινής γενιάς. Δεν τους επιτρέπεται η πολιτική καπηλεία του ονόματος ενός μεγάλου πολιτικού, που ένωσε τους πολίτες κι έκανε πράξη την εθνική περηφάνια και την κοινωνική αλληλεγγύη». iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 20:26 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.