Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνολικά δύο συλλήψεις στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που οργανώθηκε από αστυνομικές Υπηρεσίες της Καστοριάς και των Γρεβενών

Συνελήφθησαν χθες (10-04-2017) το απόγευμα και σήμερα (11-04-2017) το πρωί σε περιοχές των Γρεβενών, δυο ημεδαποί, 34 και 28 χρόνων αντίστοιχα, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, εντόπισαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Καστοριάς Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 34χρονος ως οδηγός και ο 28χρονος ως συνοδηγός. Οργανώθηκε επιχείρηση ακινητοποίησης του ανωτέρω οχήματος με τη συνδρομή και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προαναφερόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχό τους στον Ανισόπεδο Κόμβο της Εγνατίας Οδού Γρεβενών, εγκατέλειψαν το όχημά τους και διέφυγαν πεζή. Εντός του οχήματος βρέθηκαν πέντε (5) ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν ενενήντα δυο (92) αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -106- κιλών και -270- γραμμαρίων. Ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, εντόπισαν άμεσα στην ευρύτερη δασική περιοχή των Γρεβενών τον 34χρονο-οδηγό του οχήματος και τον συνέλαβαν. Συνεχιζόμενης της επιχείρησης και μετά από επισταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών εντόπισαν σήμερα (11-04-2017) το πρωί στην πόλη των Γρεβενών και τον 28χρονο-συνοδηγό του οχήματος, τον οποίο επίσης συνέλαβαν. Συνολικά κατασχέθηκαν: -106- κιλά και -270- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και

-2- κινητά τηλέφωνα με -3- κάρτες SIM. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

