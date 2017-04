Απρίλιος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Καταγγέλλουμε στον Γρεβενιώτικο λαό την αξιωματική αντιπολίτευση για τη μη συμμετοχή της σε ένα ακόμη Δημοτικό Συμβούλιο, σε απόλυτη συμπόρευση με τους ανεξάρτητους συμβούλους, εφαρμόζοντας απαράδεκτες πολιτικές πρακτικές, απαξιώνοντας τα προβλήματα των πολιτών και ενδιαφερόμενοι μόνο για τις προσωπικές μικρο–συμφεροντικές πολιτικές τους επιδιώξεις. Για μια ακόμη φορά κρυμμένοι πίσω από το δάκτυλό τους – ή την επιστολή του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης που «δικαιολογεί» μόνο τον εαυτό του για την απουσία του – πολιτικά ορφανοί και ανίκανοι να υπερασπιστούν τις θέσεις και τις ιδέες τους μέσα από τις διαδικασίες του κατεξοχήν δημοκρατικού οργάνου του Δήμου πέτυχαν τη ματαίωση της συνεδρίασης. Προσηλωμένοι στις αξίες και τα ιδανικά του συνδυασμού μας, «ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ», συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του τόπου μας παραδίδοντάς τους και πάλι στην κρίση των πολιτών. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δημοσθένης Κουπτσίδης: Επιστολή προς το ΔΣ του Δήμου Γρεβενών για τη μη παράσταση των συμβούλων της Μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Γρεβενών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενά 11-4-2017 Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα Σχετικά με την πρόσκληση που αποστείλατε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι: 1.Ενώ κατ’ επανάληψη έχουμε αιτηθεί οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνονται Δευτέρα παρόλα αυτά συστηματικά κ. Πρόεδρε εφευρίσκετε διάφορες προφάσεις να συνεδριάζουμε άλλες μέρες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ως Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), συμμετέχω στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων. Σας έχω ζητήσει επανειλημμένα να μην συμπίπτουν οι συνεδριάσεις. Εσείς όμως επιδιώκετε συστηματικά να αποφεύγετε την παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός των περιπτώσεων που θεωρείτε ότι έχετε “ανάγκη” της στήριξης και της παρουσίας μας. 2.Μεγάλη Τρίτη, μέσα στην εβδομάδα των Θείων Παθών, εισάγετε θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, “μεγάλου ενδιαφέροντος”, με εισηγήσεις “ελλιπείς” και χωρίς “επαρκή υπηρεσιακή ενημέρωση. Εισηγήσεις που έρχονται την τελευταία στιγμή χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και σαφώς χωρίς να προκύπτει από πουθενά το κατεπείγον των θεμάτων. Επειδή δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε Δημοτικά Συμβούλια που για δικούς σας λόγους θέλετε να έχουν “διαδικαστικό” χαρακτήρα. Επειδή υποχρέωσή μας είναι η καλύτερη ενημέρωση όλων μας και των Δημοτών μας. Επειδή πρωτίστως οφείλουμε να ενημερωνόμαστε σωστά και να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας. Ζητώ να αναβληθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ορισθεί σε εύλογο χρόνο κατόπιν “συνεργασίας” με τις παρατάξεις. Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γρεβενών Δημοσθένης Κουπτσίδης π. Νομάρχης Γρεβενών π. Δήμαρχος Γρεβενών Αντιπρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ

This entry was posted on Τρίτη, Απρίλιος 11th, 2017 at 22:32 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.