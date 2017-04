Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Eνα τρεντ που τράβηξε την προσοχή μας στις εβδομάδες μόδας και πρόκειται να το δούμε την άνοιξη στα πιο it girls. Η κορδέλα στα μαλλιά είναι girly, stylish, δημιουργεί άκρως γοητευτικό look και μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας.



Στην ready-to-wear collection για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2017 του οίκου Erdem είδαμε την μαύρη κορδέλα στα μαλλιά να γίνεται μέρος των χτενισμάτων, να μπλέκεται και να μπερδεύεται ρομαντικά με ανάλαφρα χτενίσματα. Το καλύτερο σημείο, όμως είναι η τιμή της, αφού πιθανότατα δεν υπάρχει πιο οικονομικό αξεσουάρ. Είτε την βρείς έτοιμη στα καταστήματα είτε θελήσεις να κένεις τους δικούς σου πειραματισμούς με τις άπειρες κορδέλες (με το μέτρο) που υπάρχουν στο εμπόριο, ένα είναι βέβαιο. Θα την λατρέψεις και θα τη φοράς από το πρωί στη δουλειά μέχρι το βράδυ στην έξοδό σου. Μαύρη ή ροζ, λευκή ή κρεμ, η κορδέλα στα μαλλιά γίνεται το αξεσουάρ που δημιουργείς μόνη σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις ποια ποιότητα και ποιο χρώμα σου ταιριάζει! Δες τις bloggers!







