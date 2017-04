Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ένα… ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, ο Πρωτέας Γρεβενών επικράτησε τελικά του ΑΓΣ Ιωαννίνων με 70-54, στο κατάμεστο κλειστό των Γρεβενών.

Οι φίλαθλοι του Πρωτέα, ήρθαν να στηρίξουν την ομάδα τους, που καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να παραμείνει στην Γ Εθνική κατηγορία. Υποβλέπονται άλλα 4 παιχνίδια από ο Πρωτέας θα πρέπει να πετύχει 3 νίκες…

Δεκάλεπτα: 17-16, 34-29, 50-46, 70-54 Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Τσαλκιτζής Αριστ.



Πρωτέας Γρεβενών (Χασιώτης): Μητρόπουλος, Μπαρτζώκας, Ρίγγος 5, Κολοβός 2, Συλλάκος 2, Κιούρκας 9 (1), Μπόζιαρης 13 (1), Κλωνάρας 18 (1), Τζήμας 9 (2), Κόττας 12, Χατζόβουλος



ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Γεωργίου 2, Μπαρτζώκας 15, Μπαζάκας, Τζήμας, Κανής 6 (2), Καρασίμος, Μάκης 3, Μουζακίτης 15 (3), Φίλιος 3, Αυγερινός 10 (1).

Το τέλος του παιχνιδιού:

Εικόνες στον ΑΕΤΟ

Τα (υπόλοιπα) αποτελέσματα Διόσκουροι Κοζάνης-Απόλλων Καλαμαριάς 79-75

ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΣ Ελίμειας 75-69

Εύαθλος Πολυκάστρου-Αριστοτέλης Φλώρινας 80-52

Βίκος Ζαγοροχώρια-ΓΣ Φαρσάλων 46-74

Αιγινιακός-ΓΑΣ Μελίκης 73-74

Νικόπολη Πρέβεζας-Τιτάνες Παλαμά 69-60 Ta φύλλα των αγώνων Διόσκουροι Κοζάνης-Απόλλων Καλαμαριάς 79-75 Δεκάλεπτα: 20-21, 42-38, 50-58, 79-75 Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Θωμόπουλος Διόσκουροι Κοζάνης (Χωλόπουλος): Γκοβεδάρος 2, Σισμάνης 16 (2), Σκορδάρης 6, Ντόβας 21 (5), Γκουτζιομήτρος 8 (1), Μαυρίδης 4, Ζολώτας 4, Γκλιάνς, Καρανώτας Τ. 11, Καρανώτας Στ. 7 (1). Απόλλων Καλαμαριάς (Γεωργιάδης, Γιαννικόπουλος): Χατζημιχαϊλίδης 3 (1), Αποστόλου 10 (1), Σουλλούγγας 12 (2), Κουκουλίδης 12 (2), Αναστασίου 9, Μωυσίδης 2, Καλαμπόκης, Στυλιανίδης 8 (2), Δοξάκης 2, Χατζίδης 17(1).



ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΣ Ελίμειας 75-69 Δεκάλεπτα: 20-24, 50-40, 57-56, 75-69 Διαιτητές: Φακίτσας-Χρυσάφης ΠΣ Ευκαρπίας (Νίκου): Ψευτογκάς 5 (1), Πούλιος 3 (1), Κολότσιος 14 (3), Θεοδωρόπουλος, Μπάζιος, Χατζηπαππάς, Γαϊτάνης 7 (2), Χολέβας 15, Γκαβέζος 8 (1), Απιδόπουλος 9 (1), Ουλουσίδης 14 (3), Σιδηρόπουλος. ΓΣ Ελίμειας (Καραγιαννίδης): Τσιρέκας, Μαλούτας 11 (1), Δημόπουλος, Βλάχος 16 (2), Τσαμπούρης, Πάπιστας, Κατσέλας, Τσιαούσης 7 (1), Μαλλιούρας 10, Μακρής 17 (3), Νικολάου 8.



Εύαθλος Πολυκάστρου-Αριστοτέλης Φλώρινας 80-52 Δεκάλεπτα: 22-9, 43-20, 69-36, 80-52 Διαιτητές: Κουκουλεκίδης-Καρκαλέτσης Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 11 (2), Ημερίδης 15 (1), Ταπούτος 2, Ζεμπεκίδης 5, Ζωιτσούδης 2, Χατζόπουλος 3 (1), Βαρβούτας 5, Πολυχρονίδης 6 (2), Τσελέκης 19, Σιδηρόπουλος 5, Παπαρίδης 4, Κούτουλας 3. Αριστοτέλης Φλώρινας (Μαυρουδίου): Νικολαΐδης 2, Πισπικίδης, Τέρπος 20 (3), Παπαδόπουλος 4, Σκαρλάτος 18 (2), Μήλιος 2, Βασιλείου 4, Δράκος 2.



Αιγινιακός-ΓΑΣ Μελίκης 73-74 Δεκάλεπτα: 16-19, 37-38, 49-55, 73-74 Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τράττος Αιγινιακός (Λοτζανιώτης): Κατσιάνος 7, Μωυσίδης 10 (2), Παρίσης 11 (2), Παουλεάνου 18, Αργυρόπουλος 11 (3), Κιρκιντζιώτης 2, Αναστασιάδης 6 (1), Τσουτσούκας 8, Στογιαννόπουλος, Εξαρχόπουλος. ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 19, Μαυρίδης 10 (1), Ρογγότης 7, Σαζακλίδης 6, Παραπούρας 23 (4), Κοτσάμπασης 9, Κουτσιαμπασόπουλος, Γιαννόπουλος, Παπαδόπουλος, Στάκταρης, Κυριακού, Παπαρόσης. Βίκος Ζαγοροχώρια-ΓΣ Φαρσάλων 46-74 Δεκάλεπτα: 11-21, 28-32, 39-47, 46-74 Διαιτητές Βασιλόπουλος-Γραικός Βίκος Ζαγοροχώρια (Παπαγγέλης): Μιχαήλ 10, Αντωνίου 10, Τώνης 3, Εξαρχόπουλος 7, Πανταζής 6, Λάμπρου 6, Γιωτάκης 4. ΓΣ Φαρσάλων (Λιάγκας): Παπακώστας 16, Ντίνος 6 (2), Τσιλούλης 6 (2), Ίλτσογλου 8, Γιαννούλης 3 (1), Αναγνωστόπουλος Γ. 8 (1), Μακρής 6 (2), Φούντας 19 (1), Κούργιας 2, Λούτας. Νικόπολη Πρέβεζας-Τιτάνες Παλαμά 69-60 Δεκάλεπτα: 19-8, 34-26, 52-45, 69-60 Διαιτητές: Πετανίδου-Παπαδόπουλος Χ. Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Βαγενάς 7 (1), Αργυρός, Κιτσαντάς, Τσιτσώνης 13( 3), Πολίτης 4, Παπαμιχαήλ 1, Νίκας 20 (2), Μακρόπουλος 16, Μπάλας 9. Τιτάνες Παλαμά (Φόρος): Μπιζιώτης 3(1), Πανάρας 10, Αργύρης 1, Γεωργατζάς 26 (3), Παπαϊωάννου 2, Δερμιτζάκης 4, Αρχοντής, Φαλιάκης Σ., Αντωνίου, Μούμογλου 11, Χατζής 2, Αποστολάκης 1. Η βαθμολογία 1) Τιτάνες Παλαμά 40 1671-1366 305 2) ΓΣ Ελίμειας 39 1570-1373 197 3) ΓΣ Φαρσάλων 38 1655-1417 238 4) Διόσκουροι Κοζάνης 38 1570-1346 224 5) Νικόπολη Πρέβεζας 37 1553-1445 108 6) ΠΣ Ευκαρπίας 34 1537-1523 14 7) ΑΓΣ Ιωαννίνων 34 1605-1615 -10 8) Εύαθλος Πολυκάστρου 32 1435-1427 8 9) Απόλλων Καλαμαριάς 32 1565-1571 -6 10) Πρωτέας Γρεβενών 31 1333-1397 -64 11) ΓΑΣ Μελίκης 31 1523-1607 -84 12) Αριστοτέλης Φλώρινας 26 1349-1569 -220 13) Βίκος Ζαγοροχώρια 25 1112-1496 -384 14) Αιγινιακός 24 1315-1641 -326 *Οι Τιτάνες Παλαμά ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 30/4) Αιγινιακός-Πρωτέας Γρεβενών Απόλλων Καλαμαριάς-Εύαθλος Πολυκάστρου Αριστοτέλης Φλώρινας-Βίκος Ζαγοροχώρια ΓΑΣ Μελίκης-ΓΣ Φαρσάλων ΓΣ Ελίμειας-Διόσκουροι Κοζάνης Τιτάνες Παλαμά-ΠΣ Ευκαρπίας ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νικόπολη Πρέβεζας

