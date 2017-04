Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διακόσια περίπου μικροί αθλητές και αθλήτριες του Βόλεϊ, «πλημμύρισαν» το μεσημέρι της Μ.Δευτέρας, το Κλειστό Γυμναστήριο Γρεβενών, συμμετέχοντας σε ένα Ανοιξιάτικο τουρνουά minivolley.

Οι ΠΑΝΘΗΡΕΣ από την Κοζάνη και ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ από την Καλαμπάκα, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών για ένα (ελληνιστί): spring minivolley tournament…

Ο Αντιπρόεδρος του ΓΣΓ Γιάννης Τόλιος:

Η προπονήτρια Ελένη Κολοβού:

Εικόνες στο fαcebook και στον ΑΕΤΟ

