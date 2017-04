Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κυριακή 7 Μαΐου 2017 Την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 θα διεξαχθούν στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών οι 8οι αγώνες ορεινού τρεξίματος που διοργανώνονται από την Αδελφότητα των Απανταχού Αϊγιωργιτών «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου και τον Αθλητικό Σύλλογο «Κεραυνός» Αγίου Γεωργίου. Οι αγώνες περιλαμβάνουν και φέτος το «Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι» (αγώνα ορεινού τρεξίματος) μήκους 24 χιλιομέτρων, τον «Τσούρχλειο Δρόμο» (αγώνα για δρομείς και περιπατητές) μήκους 11,5 χιλιομέτρων και μια Περιπατητική Διαδρομή μήκους 5 περίπου χιλιομέτρων. Πιο αναλυτικά: «Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι» – Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος: Ο δύσκολος αυτός αγώνας ορεινού τρεξίματος έχει μήκος 24 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά 1150 μέτρα. Περιλαμβάνει μονοπάτι στο μεγαλύτερο μέρος (19,2 χιλιόμετρα), με εναλλαγές με στενούς τρακτερόδρομους ή χωματόδρομους (3 χιλιόμετρα) και 1,9 χιλιόμετρα άσφαλτο μοιρασμένο στην αρχή και το τέλος της διαδρομής και στα χωριά Κληματάκι, Κριθαράκια και Λόχμη που θα διασχίσει κατά μήκος της διαδρομής. Η αφετηρία του αγώνα θα είναι στην πλατεία μπροστά στην εκκλησία του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και ο τερματισμός στην κεντρική πλατεία του χωριού μπροστά στην εκκλησία των 12 Αποστόλων. «Τσούρχλειος Δρόμος»: Μικρότερος σε απόσταση δρόμος για όσους είναι αρχάριοι στο ορεινό τρέξιμο ή για όσους δε θέλουν να καταπονηθούν με τη μεγάλη διαδρομή. Στον «Τσούρχλειο Δρόμο» μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι θέλουν να περιπλανηθούν τρέχοντας ή και περπατώντας στα μονοπάτια του Αγίου Γεωργίου σε μια γνωριμία με τη φύση μέσα στην καρδιά της άνοιξης. Η διαδρομή ξεκινάει από το ίδιο σημείο και ακολουθεί κατά μεγάλα διαστήματα τη διαδρομή του «Αϊγιωργίτικου Μονοπατιού» κινούμενη κατά μεγάλο ποσοστό σε μονοπάτια μέσα στο δάσος (10 περίπου χιλιόμετρα) με δύο μικρά κομμάτια χωματόδρομου (περίπου 800 μέτρα) στα ενδιάμεσα τμήματα της διαδρομής και με 1000 συνολικά μέτρα άσφαλτο στην αφετηρία και τον τερματισμό. Η εκκίνηση θα δοθεί μισή περίπου ώρα μετά την εκκίνηση του «Αϊγιωργίτικου Μονοπατιού». «Περιπατητική διαδρομή»: Μετά την περσινή επιτυχία και μετά την επίμονη απαίτηση πολλών χωριανών κυρίως αλλά και συνοδών αθλητών, θα διεξαχθεί για δεύτερη χρονιά φέτος και η περιπατητική διαδρομή 5 περίπου χιλιομέτρων που θα αφορά αποκλειστικά περιπατητές και δεν θα έχει χρονομέτρηση και σειρά κατάταξης. Η διαδρομή αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν την επιθυμία να περπατήσουν στη φύση χωρίς κανενός είδους ανταγωνιστική διάθεση ή θεωρούν ότι είναι ακόμη ανέτοιμοι για μεγαλύτερες αποστάσεις. Είναι ανοικτή σε όλες ανεξαρτήτως τις ηλικίες υπό την προϋπόθεση ότι μικρά παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από το γονέα τους ή κάποιον άλλον ενήλικο. Η εκκίνηση θα δοθεί 10 λεπτά μετά την εκκίνηση του «Αϊγιωργίτικου Μονοπατιού». Σταθμοί υποστήριξης: Στο «Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι» θα υπάρξουν τέσσερις κύριοι σταθμοί υποστήριξης με νερό, ισοτονικά υγρά και διάφορα αλμυρά και γλυκά σνακς (Κληματάκι στα 5,3 χλμ, Κριθαράκια στα 9 χλμ, διάσχιση ασφάλτου στα 13,5 χλμ και Λόχμη στα 18,5 χιλιόμετρα) ενώ σε έξη σημεία της διαδρομής οι αθλητές θα περάσουν από πηγές με δροσερό τρεχούμενο νερό. Οι αθλητές και αθλήτριες του «Τσούρχλειου Δρόμου» θα βρουν στο δρόμο τους ένα σταθμό υποστήριξης με νερά (διάσχιση ασφάλτου στο 5ο περίπου χλμ) και έναν δεύτερο σε τυχόν περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ενώ σε δύο σημεία της διαδρομής θα περάσουν επίσης από πηγές με νερό. Σημεία ελέγχου: Η διέλευση των αθλητών και αθλητριών θα καταγράφεται στους σταθμούς υποστήριξης καθώς και σε δύο άλλα κρυφά σημεία της διαδρομής. Οι αθλητές και αθλήτριες είναι υποχρεωμένοι να φορούν τον αριθμό τους σε εμφανές σημείο ώστε να μπορούν οι κριτές να τον καταγράφουν χωρίς πρόβλημα και καθυστέρηση. Δηλώσεις συμμετοχής – Πληροφορίες: Δηλώσεις συμμετοχής καθώς επίσης και παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών και διευκρινίσεων θα δίνονται τηλεφωνικά στον τεχνικό διευθυντή του αγώνα Δρόσο Βαγγέλη στα τηλέφωνα: 6977001690 (πρωινές ώρες με μήνυμα αν δεν απαντάει, ελεύθερα μετά το μεσημέρι) και 2461021004 (βραδινές ώρες μετά τις 9μμ), καθώς επίσης και στο e-mail drosose@hotmail.com. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής δήλωσης παρακαλούνται οι αθλητές να δηλώνουν ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και όνομα συλλόγου (αν είναι μέλος κάποιου συλλόγου) καθώς και έναν αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνεί η διοργάνωση μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες. Για τη σωστή οργάνωση και τον υπολογισμό προμηθειών, μεταλλίων κλπ, καλό είναι οι εγγραφές να γίνουν αν είναι δυνατόν μέχρι μια εβδομάδα πριν τους αγώνες παρότι εγγραφές αθλητών και αθλητριών θα γίνονται δεκτές ακόμη και κατά την ημέρα των αγώνων. Κατηγορίες και Έπαθλα: Θα υπάρξουν δύο κατηγορίες (Γενική Ανδρών και Γενική Γυναικών),οι τρεις πρώτοι αθλητές των οποίων θα βραβευτούν με κύπελλα. Αναμνηστικά: Θα δοθούν μετάλλια σε όλους όσοι θα τερματίσουν με επιτυχία τους αγώνες. Κανονισμοί του αγώνα: Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών: Για τους δύο αγώνες δρόμου οι αθλητές οφείλουν να έχουν εξετασθεί από ιατρό ο οποίος θα τους έχει κρίνει ικανούς να συμμετέχουν σε αυτούς τους πολύωρους αγώνες ορεινού τρεξίματος. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση, ενώ με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη συμμετοχής τους γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της υγείας τους που μπορεί να προκύψουν από την κίνηση σε ορεινό περιβάλλον ή μέσα στο δάσος.

Στο «Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι» δεκτοί γίνονται αθλητές ηλικίας 18 ετών και άνω. Μπορούν να λάβουν μέρος αθλητές άνω των 15 ετών μόνο με γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Στον «Τσούρχλειο Δρόμο» αθλητές κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωτικό να φέρουν γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, ενώ η συμμετοχή σε παιδιά κάτω των 13 ετών θα επιτραπεί μόνο εφόσον συνοδεύονται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν και κατά την ημέρα του αγώνα. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να συμπληρώσουν αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής τους πριν την έναρξη του αγώνα. Όσοι έχουν δηλώσει από νωρίτερα συμμετοχή με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία θα βρουν έτοιμη τη δήλωση συμμετοχής τους στη γραμματεία και απλώς θα πρέπει να την υπογράψουν.

Αποκλείονται οι αθλητές που πετούν σκουπίδια εκτός των σταθμών υποστήριξης. Εκεί θα υπάρχουν σακούλες σκουπιδιών για αυτό το σκοπό. Απευθύνεται παράκληση προς όλους να δώσουν προσωπικά το παράδειγμα και να μη παρατηρηθεί το φαινόμενο προηγουμένων ετών να μεταφέρουν και να πετούν σκουπίδια κάποιοι εκ των αθλητών σε απόσταση ακόμη και εκατό μόλις μέτρα μακριά από τους σταθμούς (ενώ θα μπορούσαν με ελάχιστη καθυστέρηση να τα είχαν αφήσει στο σταθμό δυο λεπτά νωρίτερα) και πολύ περισσότερο σε άλλα απομακρυσμένα σημεία μέσα στο δάσος. Συμμετέχοντες που θα συλληφθούν με τέτοια συμπεριφορά θα αποκλείονται αυτόματα εκείνη τη στιγμή σε όποιο σημείο του αγώνα κι αν βρίσκονται.

Προσωπικά αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται στους οργανωτές στην αφετηρία και να παραλαμβάνονται στον τερματισμό. Πρόγραμμα: 00-14.00: Γραμματεία ανοικτή και για τους δύο αγώνες αρχικά στο σημείο αφετηρίας των αγώνων δρόμου, η οποία μετά την εκκίνηση του δεύτερου δρόμου θα μεταφερθεί στο χώρο τερματισμού

10: Εκκίνηση του «Αϊγιωργίτικου Μονοπατιού» 24 χιλιομέτρων

20: Εκκίνηση της Περιπατητικής Διαδρομής 4 χιλιομέτρων

30: Εκκίνηση του «Τσούρχλειου Δρόμου» 11,5 χιλιομέτρων

00: Λήξη των αγώνων

15: Απονομή επάθλων Τρόπος μετάβασης: Ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται σε απόσταση 23 χλμ. βόρεια των Γρεβενών. Από τη Θεσσαλονίκη μέσω της Εγνατίας απέχει περίπου 1,5 με 2 το πολύ ώρες. Έξοδος από Εγνατία στον κόμβο Ταξιάρχη-Αγίου Γεωργίου και αμέσως μετά την έξοδο ακολουθούμε την πινακίδα προς Άγιο Γεώργιο στην παλιά επαρχιακή οδό για Γρεβενά. Μετά 3-4 χιλιόμετρα στρίβουμε δεξιά για Μηλιά και μετά Κιβωτό μέσα στην οποία στρίβουμε αριστερά για Άγιο Γεώργιο. Από την Αθήνα μέσω Λαμίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαμπάκας γύρω στις 4.30-5 ώρες. Αμέσως πριν τα Γρεβενά μπαίνουμε στην Εγνατία με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και βγαίνουμε στον κόμβο για Ταξιάρχη, Μηλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο αμέσως μετά το μοναδικό σε εκείνο το σημείο τούνελ. Από Γιάννενα (περίπου 1,5 ώρα) ακολουθούμε την Εγνατία με κατεύθυνση τη Θες/νίκη και βγαίνουμε στην ίδια έξοδο όπως και παραπάνω για όσους έρχονται από Αθήνα.

