Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Το 1920, όταν ο Γουόλτ και ο Ρόι Ντίσνεϊ ίδρυαν την Walt Disney Co. είχαν πολλά όνειρα για το εγχείρημά τους.



Ποτέ όμως δεν είχαν φανταστεί ότι μετά από χρόνια η εταιρεία τους θα γινόταν ο παγκόσμιος ηγέτης στη φαντασία, τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και τις οικογενειακές ταινίες. Ούτε φαντάζονταν πως ακόμη και μετά το θάνατό τους η φήμη τους και το έργο τους θα συνέχιζε και θα περνούσε από γενιά σε γενιά. Ο Ρόι ήταν ο ήσυχος και ντροπαλός αδερφός, υπεύθυνος για τα οικονομικά της επιχείρησης. Ο Γουόλτ από την άλλη ήταν πολύ δημιουργικός και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κατάφερε να κερδίσει 26 βραβεία -το οποίο αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα- από την Ακαδημία για την εταιρία του. Παρόλο που ο Γουόλτ ήταν ο νεότερος σε ηλικία αδερφός, πέθανε στα 65 του το 1966. Ο Ρόι ήταν 73 εκείνη την περίοδο και ανέβαλε τη συνταξιοδότησή του προκειμένου να ανοίξει τη Disney World της Φλόριντα, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Walt Disney World προς τιμήν του αδερφού του.



Τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Γουόλτ και η σύζυγός του Λίλιαν έχτισαν ένα εξοχικό στο Παλμ Σπρινγκς ώστε να ξεφεύγουν από το συνεχώς γεμάτο πρόγραμμα που είχαν λόγω της δουλειάς. Το σπίτι έμεινε στην οικογένεια των Ντίσνεϊ μέχρι και το 2015 ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες του έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν τη γοητεία και το κέφι του σπιτιού που δημιουργήθηκε από το πιο ευφάνταστο ζευγάρι. Μέσα σε ένα οικόπεδο 226 στρεμμάτων, το σπίτι με τα τέσσερα υπνοδωμάτια και τα τέσσερα μπάνια έχει την κλασική αρχιτεκτονική γραμμή που κυριαρχούσε στα μέσα του 20ου αιώνα: ιδιωτικός κήπος με μία κατακόκκινη πόρτα στην είσοδο, παράθυρα σε όλο το σπίτι με θέα την πισίνα του πίσω κήπου, τα βουνά και τα γήπεδα, γκολφ του Indian Canyons Golf Resort. Όπως και στην πλειοψηφία των σπιτιών στο Παλμ Σπρινγκς, οι κατασκευαστές εστίασαν περισσότερο στην απόλαυση που προσφέρουν οι εξωτερικοί χώροι καθώς και στην χαλάρωση και την διασκέδαση. Επιπλωμένη με έπιπλα της εποχής που αφήνουν μία αίσθηση Art Deco και γεμάτη τολμηρά και έντονα χρώματα μπροστά από ένα ουδέτερο φόντο, η οικία Ντίσνεϊ είναι ενδεικτική των πολύχρωμων δημιουργιών του Γουόλτ στην οθόνη. Σε διάφορα σημεία του σπιτιού μάλιστα, συναντάει κανείς μικρές εκπλήξεις όπως τις εικονικές ρήσεις της Ντίσνεϊ που βρίσκονται κρυμμένες στις ντουλάπες και στις πόρτες χαρίζοντας σε όλους τους επισκέπτες ένα χαμόγελο και μία αίσθηση νοσταλγίας για τα παιδικά χρόνια.



Ο μελλοντικός αγοραστής του σπιτιού του Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Παλμ Σπρινγκς θα απολαύσει όχι μόνο την πολυτέλεια του σπιτιού αλλά και το συναίσθημα του να γνωρίζεις πως ζεις σε ένα σπίτι που χτίστηκε από τον άνθρωπο που έχει δώσει την περισσότερη χαρά στον κόσμο. Η μεσιτική εταιρία που έχει αναλάβει την πώληση του σπιτιού είναι η HK Lane ενώ το σπίτι κοστολογείται στα 899.000 δολάρια. bovary loading…

