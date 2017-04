Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Και μέσω των Μητροπόλεων συνεχίζεται τη Μεγάλη Εβδομάδα η ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη κλοπών και απατών σε βάρος ηλικιωμένων



Στο πλαίσιο των δράσεων που ξεκίνησαν το προηγούμενο έτος:

• συνεχίζονται οι δράσεις για ενημέρωση των πολιτών, με την επιτόπια μετάβαση των αστυνομικών, στους χώρους όπου συχνάζουν ηλικιωμένα άτομα,

• συνεχίζεται η ενημέρωση των πολιτών και μέσω των Ιερέων των Ιερών Μητροπόλεων, ύστερα από σχετικά αιτήματα της Υπηρεσίας μας,

• συνεχίζεται η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από τους Τοπικούς Αστυνόμους Βελβεντού και Τσοτυλίου , των Κ.Α.Μ. και των άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη κλοπών και απατών, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στη διανομή έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου μέσω των Τοπικών Αστυνόμων Βελβεντού και Τσοτυλίου, αρχής γενομένης από σήμερα (10-04-2017), σε όσους πολίτες θα προσέρχονται στη Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού και στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου, όπου και βρίσκονται τα αντίστοιχα γραφεία τους. Η διανομή του εν λόγω ενημερωτικού φυλλαδίου, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των αντίστοιχων Δήμων Σερβίων-Βελβεντού και Βοΐου, έχει ως άμεσο στόχο να δοθούν συμβουλές στους πολίτες για την πρόληψη περιστατικών κλοπής ή απάτης σε βάρος τους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πως θα προστατεύσουν τις οικίες τους από κλοπές, αλλά και πώς να μη γίνουν θύματα απάτης. Η ενημερωτική αυτή δράση, η οποία απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών, έχει ως απώτερο στόχο την εµπέδωση του αισθήματος ασφάλειάς τους. Στο ίδιο πλαίσιο ανάπτυξης αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη κλοπών και απατών, οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, πραγματοποίησαν από το προηγούμενο καλοκαίρι ορισμένες δράσεις, σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας. Οι προαναφερόμενες δράσεις, που έλαβαν χώρα από το προηγούμενο έτος μέχρι και σήμερα, είχαν και έχουν ως κοινό στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους που προσεγγίζουν άτομα, κυρίως τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα, τους αποσπούν χρηματικά ποσά. Αναλυτικότερα:

1. πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις από αρμόδιους αστυνομικούς των Υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ηλικιωμένα και μη άτομα, σε διάφορους χώρους όπως Κ.Α.Π.Η., Κ.Ε.Π., καφενεία, κοινοτικά καταστήματα, πλατείες, αγροτικά ιατρεία κλπ. σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προέδρους κοινοτήτων και συλλόγων,

2. διανεμήθηκαν από αστυνομικούς εποχούμενων περιπολιών των Υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από αστυνομικούς των -4- Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) ενημερωτικά φυλλάδια ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους οικισμούς, αλλά και σε μέρη όπου συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι (καφενεία, πλατείες κλπ.),

3. δόθηκαν κατά τακτά χρονικά διαστήματα συμβουλές από αρμόδιους Αστυνομικούς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι ώστε να ενημερωθεί το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, για την αποφυγή της εξαπάτησής τους από επιτήδειους δράστες και

4. στο πλαίσιο συνεργασίας των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας με τις αντίστοιχες Ιερές Μητροπόλεις τους, στάλθηκαν επιστολές και ενημερωτικά έγγραφα-φυλλάδια, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτές στην γενικότερη προσπάθεια πρόληψης των απατών, μέσω της ενημέρωσης των πιστών όλων των ενοριών τους.













Αποτέλεσμα των ενημερωτικών αυτών δράσεων ήταν η μείωση των απατών και η εξιχνίαση μεγάλου ποσοστού κλοπών, γεγονός που αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2016:

• εξιχνιάστηκαν οι απάτες με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα σε ποσοστό 98,4%, με το ύψος της επαπειλούμενης ζημιάς να ανέρχεται στο ποσό των 2.065.500 €.

Αποτέλεσμα των ενημερωτικών αυτών δράσεων ήταν η μείωση των απατών και η εξιχνίαση μεγάλου ποσοστού κλοπών, γεγονός που αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2016:

• εξιχνιάστηκαν οι απάτες με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα σε ποσοστό 98,4%, με το ύψος της επαπειλούμενης ζημιάς να ανέρχεται στο ποσό των 2.065.500 €.

• εξιχνιάστηκαν οι κλοπές-διαρρήξεις που διαπράχθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας μας σε ποσοστό 72,1%

