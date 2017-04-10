ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης
Δείτε αναλυτικά:
|ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
|ΠΛΗΡΩΜΕΣ
|ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
|ΠΟΣΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
|ΠΟΣΟ
|ΣΥΝΟΛΟ
|ΕΓΓΡΑΦΕΣ
|9,00
|ΑΠΟΡΟΙ
|2.497,23
|ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
|6.121,00
|ΑΣΘΕΝΕΙΣ
|4.746,00
|ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
|3.006,00
|ΜΑΘΗΤΕΣ
|4.893,39
|BAZAAR
|1.839,30
|ΦΟΙΤΗΤΕΣ
|5.200,00
|ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
|4.456,44
|ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ
|170,00
|ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
|1.660,00
|ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
|150,00
|ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
|400,00
|ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ
|500,00
|ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
|0,22
|ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ
|18.156,62
|ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.
|17.491,96
|ΔΑΠΑΝΕΣ
|
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2015
|ΕΞΟΔΑ BAZAAR
ΟΚΛΕ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ
|291,80
150,00
|ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ
|4.039,92
|ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ
|336,25
|ΜΕΤΡΗΤΑ
|1.452,98
|ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
|778,05
|ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ
|5.492,90
|ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ
|18.934,67
|ΔΑΝΕΙΑ
|ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ
|2.355,14
|ΜΕΤΡΗΤΑ
|1.695,05
|ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2016
|4.050,19
|ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
|22.984,86
|ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
|22.984,86
|Από τα έσοδα το 95,89% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,11% για λειτουργικά έξοδα.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Πρόεδρος Η Ταμίας
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