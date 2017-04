Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9,00 ΑΠΟΡΟΙ 2.497,23 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6.121,00 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4.746,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.006,00 ΜΑΘΗΤΕΣ 4.893,39 BAZAAR 1.839,30 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5.200,00 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 4.456,44 ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 170,00 ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.660,00 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 150,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 400,00 ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 500,00 ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,22 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ 18.156,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. 17.491,96 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2015 ΕΞΟΔΑ BAZAAR ΟΚΛΕ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ 291,80 150,00 ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.039,92 ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 336,25 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.452,98 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 778,05 ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ 5.492,90 ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ 18.934,67 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ 2.355,14 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05 ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2016 4.050,19 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 22.984,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.984,86 Από τα έσοδα το 95,89% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,11% για λειτουργικά έξοδα. Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ Η Πρόεδρος Η Ταμίας

