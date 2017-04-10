Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»
«
»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Share

Εικόνα από την Εφημερίδα Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας

Δείτε αναλυτικά:

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9,00 ΑΠΟΡΟΙ 2.497,23
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6.121,00 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4.746,00
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.006,00 ΜΑΘΗΤΕΣ 4.893,39
BAZAAR 1.839,30 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5.200,00
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 4.456,44 ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 170,00
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.660,00   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 150,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 400,00 ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 500,00  
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,22   ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ 18.156,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. 17.491,96 ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2015

 ΕΞΟΔΑ BAZAAR

ΟΚΛΕ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ

 291,80

150,00

  
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.039,92 ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 336,25
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.452,98   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 778,05
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ 5.492,90 ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ 18.934,67
ΔΑΝΕΙΑ  
ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ 2.355,14
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05
ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2016 4.050,19
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 22.984,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       22.984,86
Από τα έσοδα το 95,89% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,11% για λειτουργικά έξοδα.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος             Η Ταμίας

This entry was posted on Δευτέρα, Απρίλιος 10th, 2017 at 16:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

«
»