Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος σε διαιτολόγο, να του δώσει διατροφικό πλάνο και να μην του επισημάνει ότι θα πρέπει να πίνει 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα. Ούτε βέβαια υπάρχει καμία δίαιτα στον κόσμο που να μην αναφέρει ότι για να υπάρξουν τα οποιαδήποτε οφέλη από αυτή και να δείτε αποτελέσματα, θα πρέπει να καταναλώνετε 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα.



Από μόνο του, όμως, το νερό, δεν κάνει τίποτα, δεν είναι δηλαδή θαυματουργό. Για αυτό και το να αυξήσετε την καθημερινή ποσότητα του νερού που πίνετε -χωρίς να αλλάξετε καθόλου τις διατροφικές και αθλητικές σας συνήθειες- δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να αδυνατήσετε. Δίαιτα και νερό, με άλλα λόγια, πάνε πακέτο και το ένα χωρίς το άλλο, δεν φέρνει αποτελέσματα. Οι εμφανείς αλλαγές στο σώμα σας θα είναι εφικτές μόνο αν αυτό είναι καλά ενυδατωμένο και φυσικά ακολουθείτε το διατροφικό πλάνο που σας έχει προταθεί. Οσον αφορά το νερό οι έρευνες έχουν δείξει πως όταν μέσα στη μέρα πίνουμε νερό αντί για κάποιο ζαχαρούχο αναψυκτικό, η όρεξη για περισσότερο φαγητό από το κανονικό, μειώνεται. Μπορεί λοιπόν το νερό να βοηθήσει τη διαδικασία απώλειας βάρους; Η απάντηση είναι ναι και θα εξηγηθεί παρακάτω. Γιατί να πιούμε νερό;

Όπως συμβαίνει σε όλες τις οργανικές διαδικασίες, η καύση ή η οξείδωση του λίπους όταν ολοκληρώνεται δημιουργεί «απόβλητα». Για να φύγουν λοιπόν από τον οργανισμό αυτά τα απόβλητα -μέσω της φυσικής διαδικασίας- το σώμα χρειάζεται νερό. Την ίδια στιγμή, το ήπαρ απαιτεί νερό προκειμένου να επεξεργαστεί το λίπος. Αν ο οργανισμός είναι αφυδατωμένος, τα επίπεδα του μεταβολισμού σας θα είναι χαμηλά, οι καύσεις θα είναι λιγότερες και τα αποτελέσματα δεν πρόκειται να είναι τα ίδια. Τέλος, όταν ασκούμαστε τα γλυκογόνα -η αποθηκευμένη δηλαδή ενέργεια του σώματος- μειώνονται σημαντικά. Για να ανεφοδιαστεί το σώμα με «καύσιμα» χρειάζεται μία μαγική ένωση. Ποια είναι αυτή; Γλυκόζη και… νερό!



Πόσο νερό είναι αρκετό;

Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τις ποσότητες νερού που πρέπει να καταναλώνουμε ημερησίως, με τους περισσότερους να συμφωνούν στα 8 ποτήρια την ημέρα (περίπου 2 λίτρα). Ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο, αφού ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό σώμα όσον αφορά στο μέγεθος και τα κιλά, και διαφορετικές συνήθειες όσον αφορά στην άθληση και την καθημερινότητα. Το πρόβλημα όμως είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν λίγο έως ελάχιστο νερό μέσα στην ημέρα με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από τις ιδιότητές του. Θα πρέπει να πίνουμε συνεχόμενα μεγάλες ποσότητες;

Το νερό θα πρέπει να καταναλώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εάν δεν έχετε πιει καθόλου νερό από το πρωί και αποφασίσετε το βράδυ να κατεβάσετε ένα λίτρο νερό μονορούφι, το πιθανότερο είναι πως η περισσότερη ποσότητα θα προτιμήσει να βγει από το σώμα σας… Φροντίστε να έχετε πάντα μαζί σας ένα μπουκάλι και μην αμελείτε ποτέ να ενυδατώνετε τον οργανισμό σας.



Υπάρχουν τύποι νερού που είναι καλύτεροι από τους άλλους;

Ο άνθρωπος που σκέφτηκε και κυκλοφόρησε το εμφιαλωμένο νερό ήταν απλά ιδιοφυΐα. Στις δυτικές κοινωνίες, παρόλο που τα συστήματα ύδρευσης είναι τα ασφαλέστερα του κόσμου, μεγάλο μέρος των ανθρώπων εξακολουθεί και αισθάνεται την ανάγκη να πίνει νερό από μπουκάλι και όχι από τη βρύση θεωρώντας πως είναι πιο «καθαρό». Το εμφιαλωμένο νερό όμως είναι ουσιαστικά φιλτραρισμένο νερό βρύσης. Εξοικονομήστε χρήματα αγοράζοντας ένα σύστημα φιλτραρίσματος για το σπίτι σας και γεμίστε το ποτήρι σας όσες περισσότερες φορές μπορείτε μέσα στην ημέρα.

