Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο ημεδαπών, μίας 57χρονης και ενός 54χρονου, οι οποίοι και συνελήφθησαν Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης η περίπτωση εμπρησμού, που διαπράχθηκε την 22-09-2016 στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης και σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, μίας 57χρονης και ενός 54χρονου, για εμπρησμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. Ειδικότερα, από την προανάκριση που ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, με διεξοδική, ενδελεχή έρευνα και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων, προέκυψε ότι η 57χρονη από κοινού με τον 54χρονο πρωινές ώρες την 22-09-2016 προέβησαν σε εμπρησμό στις εισόδους τεσσάρων γραφείων του 3ου ορόφου όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Εφετών και το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα το γραφείο το οποίο χειρίζεται δικογραφίες του 5μελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου να υποστεί σημαντικές φθορές από τη φωτιά. Έπειτα από σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα οι προαναφερόμενοι συνελήφθησαν και κρατούνται προσωρινά. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, εκδηλώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Την Πυροσβεστική ειδοποίησε δικαστική υπάλληλος, η οποία εκείνη την ημέρα είχε πάει νωρίς στο γραφείο της. Η φωτιά ξεκίνησε από τον 3ο όροφο, όπου στεγάζεται το εφετείο, ειδικότερα από το γραφείο 5 της γραμματείας του εφετείου, με συνέπεια να γίνουν στάχτη εκατοντάδες φάκελοι δικογραφιών. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά περιορίστηκε στο γραφείο 5 που καταστράφηκε ολοσχερώς και σε δύο διπλανά γραφεία με πολύ λιγότερες ζημιές. e-ptolemeos, kozanimedia

