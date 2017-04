Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα, αν και την Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να έχουμε βροχές ενώ ευνοείται και η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης. Δείτε αναλυτικά τι καιρό θα κάνει στην Ελλάδα μέρα με τη μέρα μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ Στη νότια Ελλάδα αραιές συννεφιές κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για κάποιες λασποσταγόνες κυρίως από το απόγευμα και μετά. Στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες συννεφιές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, πρόσκαιρα στη θάλασσα Κυθήρων πιθανόν 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια Ελλάδα από 5 εως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 εως 23 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 9 εως 21 βαθμούς και τέλος στα νησιά του Αιγαίου από 7 εως 19 βαθμούς κελσίου. Μ.ΤΡΙΤΗ Στη νότια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο αραιές συννεφιές κατα περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές λασποβροχές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάννησα. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης σε αυτές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν λίγες συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και προς τη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 6 εως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 εως 24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 εως 22 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 8 εως 21 βαθμούς κελσίου. Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ Στην κεντρική και νότια Ελλάδα καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές συννεφιές κατα περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές λασποβροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάννησα. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στις αυτές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές που γειτνιάζουν με αυτά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση με τάση περεταίρω ενίσχυσης τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και στα νησιά τους 20 με 22 βαθμούς κελσίου. Μ.ΠΕΜΠΤΗ Στη νότια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο αραιές συννεφιές καταπεριόδους πιο πυκνές με τοπικές λασποβροχές στα Δωδεκάννησα. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στις αυτές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν με αυτές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μέσα στο Αιγαίο πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες πιθανόν και 7 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα προσεγγίσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς κελσίου. Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λιακάδα σε όλη τη χώρα και μόνο στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα υπάρχουν λίγες συννεφιές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα που ίσως δώσουν τοπικούς όμβρους σε ορεινούς όγκους των περιοχών αυτών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουν τα 5 με 6 και ίσως για λίγο και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει και πάλι στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς κελσίου.

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες συννεφιές που ίσως δώσουν κάποιους τοπικούς όμβρους σε ορεινούς όγκους των περιοχών αυτών. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα τόσο στην ξηρά όσο και την θάλασσα ενώ και η θερμοκρασία διατηρείται σε πολύ καλές τιμές προσεγγίζοντας τους 22 με 24 βαθμούς κελσίου στις περισσότερες περιοχές. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ζεστός καιρός με λίγες αραιές συννεφιές στα δυτικά, σταδιακή επικράτηση νοτίων ανέμων από δυτικά προς ανατολικά σε ήπιες γενικά εντάσεις και θερμοκρασίες κοντά στους 24 με 25 βαθμούς κελσίου. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία πιθανή μεταβολή του καιρού με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην δυτική Ελλάδα και συννεφιές στα υπόλοιπα ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. newsit

