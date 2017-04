Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ένα πλούσιο νομοθετικό έργο, αλλά κυρίως με δύο σημαντικά νομοσχέδια στην ατζέντα, των δασικών χαρτών και του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αναμένεται να ασχοληθεί η Βουλή μετά το Πάσχα. Επιπλέον, όπως είπε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονή των νομοθετημάτων που θα έρθουν κατ΄ επιταγή της συμφωνίας, η οποία -όπως τόνισε- έχει θετικό πρόσημο, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα διαρροών στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Σχολιάζοντας το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για διεύρυνση της περιόδου με την οποία θα ασχοληθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, ο Νίκος Βούτσης είπε πως «δεν χρειάζονται πολιτικές σκιαμαχίες σε έναν τομέα στον οποίο έχει πονέσει πολύ ο ελληνικός λαός». Η συνέντευξη του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση στη Μαίρη Τζώρα και στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει ως εξής: Ερ: Κύριε πρόεδρε, μετά το Πάσχα ποιο θα είναι το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης; Σε ποια νομοσχέδια θα δώσετε προτεραιότητα; Απ: Υπάρχουν δύο βασικά νομοσχέδια. Το πρώτο είναι αυτό των δασικών χαρτών, που ελπίζουμε μέχρι τη Μ. Τετάρτη να τελειώσει, ή την αμέσως επόμενη, γιατί η Βουλή θα κλείσει για μια εβδομάδα. Και επίσης το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, το οποίο αφορά δεκάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, το οποίο θα μπει στις επιτροπές τους δύο προσεχείς εβδομάδες και μετά τις 24 Απριλίου θα μπει στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί με την κανονική διαδικασία. Ακόμη, έχουν αναρτηθεί κάποια νομοσχέδια, όπως το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ή κάποια άλλα, κυρώσεις Συνθηκών. Υπάρχει ένα πλούσιο νομοθετικό έργο το οποίο, βεβαίως, θα είναι σε αναμονή και των νομοθετημάτων που θα έρθουν κατ’ επιταγή της συμφωνίας, η οποία από ό,τι βλέπουμε επετεύχθη για το θέμα της β΄ αξιολόγησης. Ερ: Οι δασικοί χάρτες προκάλεσαν αντιδράσεις και διαφωνίες. Θα θέλατε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου; Απ: Με απίστευτα μεγάλη καθυστέρηση έρχεται αυτό το ζήτημα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αν θέλετε ήταν μία από τις βασικές ελλείψεις, στη βάση των οποίων δεν προχώρησε όπως έπρεπε να προχωρήσει, ποιοτικά και ποσοτικά, το περίφημο Κτηματολόγιο, που ήταν και είναι μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα, με πολλαπλές θετικές συνέπειες και επιπτώσεις. Το ότι έρχεται σήμερα το ζήτημα των δασικών χαρτών, το ότι έρχεται μετά από διαβούλευση και αλλαγές που έκανε το αρμόδιο υπουργείο -επίσης θα περιμένουμε και μέσα στην Ολομέλεια σε τι συμφωνίες, συμβιβασμούς θα προχωρήσουν-, πιστεύω πως είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πιστεύω πως η εμπειρία από τόσα χρόνια αυθαιρεσίας, ανομίας, ή εν πάση περιπτώσει ευθύνης και του ίδιου του κράτους, του Δημοσίου για τα του οίκου του, πιστεύω πως η εμπειρία, για να μην πω η σοφία, όλης αυτής της εξέλιξης θα αποτυπωθεί σε ένα βιώσιμο νομοσχέδιο, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από την κοινωνία και το οποίο θα βάλει κανόνες από δω και πέρα. Και νομίζω πως δεν θα είναι αρκετοί αυτοί που θα χάσουν κάτι από αυτό που έχουνε ήδη είτε μέσα από την παράδοση και τη χρήση είτε μέσω της ιδιοκτησίας στη δική τους μερίδα. Έχει γίνει ο σχετικός διάλογος και όλοι αντιλαμβανόμαστε πως αν στην αρχή υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις και κριτικές από πολλά μέρη της Ελλάδος τώρα νομίζω έχει βρεθεί ένα modus vivendi. Ερ: Πόσο αναγκαίο είναι το νομοσχέδιο για τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς; Απ: Για τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, πιστεύω πως επίσης είναι κάτι ιδιαίτερα καθυστερημένο. Είναι σε κάποια όρια τα οποία έχουν τεθεί ευρύτερα και στο πλαίσιο της συμφωνίας, δηλαδή Μνημονίων κλπ, μην έχουμε καμία αμφιβολία. Εάν ήταν ίσως στη διάθεση μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, θα αφορούσε περισσότερο κυρίως ιδιώτες και θα έφθανε στα όρια αυτού που είχαμε πει, της σεισάχθειας, δηλαδή της αποκοπής και όλου του χρέους. Τώρα όμως, αφορά κυρίως μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάτι εξαιρετικά ωφέλιμο και χρήσιμο, ας ελπίσουμε πως δεν είναι καθυστερημένο και αυτό. Διότι πάρα πολύς κόσμος και κυρίως, επιτρέψτε μου να σας πως, οι συνεπείς, που προσπαθούσαν ταυτόχρονα να πληρώσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμίσεις στο Δημόσιο και τα λειτουργικά έξοδα, προχώρησαν σε λουκέτα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε έρθει από άλλη χώρα, ούτε κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι τα δύο αυτά νομοσχέδια θα επουλώσουν πληγές και θα βοηθήσουν τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Ερ: Πόσο συμπαγής θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα της κυβέρνησης, εάν κατ’ επιταγή της συμφωνίας, να χρησιμοποιήσω δική σας έκφραση, χρειαστεί να ψηφίσει πολύ σκληρά μέτρα; Απ: Η συμφωνία η οποία θα έρθει στη Βουλή, θα έχει το σύνολο των μέτρων -και των μέτρων που αφορούν το κοινωνικό πακέτο- τα οποία, εν συνόλω, διαμορφώνουν ένα μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πιστεύω πως η ίδια η συμφωνία, η οποία αφήνει την οικονομία, τη χώρα, στις ράγες για την υλοποίηση του προγράμματος και δίνει χρόνο όχι μόνο ούτε κυρίως στην κυβέρνηση αλλά στην ίδια τη χώρα να ανορθώσει την οικονομία της, να βγει στις αγορές και να μπορεί ύστερα να επαναπροσεγγίσει αυτά τα ζητήματα, η ίδια η συμφωνία έχει ένα θετικό πρόσημο. Και με αυτήν την έννοια δεν νομίζω πως υπάρχει θέμα μη υπερψήφισής της, αυτή είναι η εκτίμηση μου. Ερ: Κύριε Βούτση, στο ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά διεύρυνση της περιόδου, από το 2009 έως το 2017. Θα το λάβετε υπόψη σας, τι απαντάτε; Απ: Πιστεύουμε -και αυτό θα φανεί και στη συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη- ότι κατά άμεση προτεραιότητα και με επιτακτικό τρόπο πρέπει να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις οι οποίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν έρθει στην επιφάνεια και συνιστούν περιπτώσεις προς διερεύνηση για μεγάλο φαγοπότι στον χώρο της Υγείας. Διότι, όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι στο φάρμακο υπήρξαν πολύ μεγάλες σπατάλες, χωρίς ταυτόχρονα ο κόσμος να είναι ικανοποιημένος από την αγωγή και από τις τιμές πολλών φαρμάκων, στο παρελθόν.

Είναι μια αλυσίδα, που αφορά κυρίως σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε γιατρούς, ή φορείς που σύστηναν αυτά τα φάρμακα. Ελπίζουμε να έρθουν όλα στην επιφάνεια και αυτό να λειτουργήσει και προληπτικά για όλους. Μέχρι το 2015, διότι πιστεύουμε πως οτιδήποτε άλλο, η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει ένα πολιτικό συμψηφισμό για θέματα ή για αιτιάσεις που δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια, ούτε έχουν τεθεί, μόνο και μόνο για να μην βγει αλώβητη η σημερινή κυβέρνηση από αυτή την συζήτηση, δηλαδή από την αναζήτηση βασικών ευθυνών που αφορούν και στην ίδια την χρεοκοπία της χώρας. Γι΄ αυτό δεν είναι σωστό να πάμε σε μία διερεύνηση τέτοιου τύπου. Πλην όμως, η ίδια η Βουλή θα κρίνει. Εάν στην Εξεταστική Επιτροπή που θα γίνει έρθουν στοιχεία για οποιαδήποτε περίοδο ανεξάρτητα για ποιαν έχει συγκληθεί, για το 1999 ή και πριν ή και μετά, είναι φανερό πως δεν θα απορριφτούν ως εκτός ύλης. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σαφές ότι θα κινητοποιήσουν, εάν είναι πραγματικά στοιχεία, την ίδια τη Δικαιοσύνη. Άρα δεν χρειάζεται σκιαμαχία. Θα έβαζα ως τίτλο της απάντησης μου για αυτό το θέμα: «Δεν χρειάζονται πολιτικές σκιαμαχίες σε έναν τομέα στον οποίο έχει πονέσει πολύ ο ελληνικός λαός». Από δω και πέρα και από πριν να μην υπάρχουν σκιές. ΑΜΠΕ

